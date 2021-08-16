Afganistan'da kadın gazeteciler anlattı: "Tüm kalbimle ağlıyorum, Afgan kadınları özgür olmayacak"

Afganistan’da Taliban’ın başkent Kabil’de kontrolü ele geçirmesiyle ülkede çalışan kadın gazeteciler ve aktivistler, yaşamlarının tehlikede olduğunu söyledi. Ülkedeki yabancı gazetecilerin çoğuna evlerine dönmeleri söylenirken, bir kadın gazeteci “Çok, çok üzgünüm. Afganistan’daki kadınlar için tüm kalbimle ağlıyorum” dedi.

Euronews, Taliban’ın Kabil’de kontrolü ele geçirmesiyle yaşamlarından endişe duyan kadın gazetecilerle konuştu.

Güvenlik gerekçesiyle ismini vermeyen bir kadın gazeteci, Afganistan’daki tüm kadınlar için ağladığını söyleyerek “Afgan kadınları özgür olmayacak. Kadınlar işe gidemeyecek ya da eğitim alamayacak. Taliban kadınları, gazetecileri, aktvistleri taşlayacak” dedi.

Almanya’da medya kuruluşları, hükûmete bir açık mektup yazarak gazetecilerin ülkeden tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Mektupta “Alman yayıncılar, haber merkezleri, medya kurumları Alman medya organizasyonlarının Afgan çalışanları için bir acil vize programı çıkarılmasını talep ediyor” ifadeleri yer aldı.

Mektup şöyle devam etti: “Kabil’de hayat uluslararası medya organizasyonları çalışanları için aşırı riskli hâle geldi. Ülkelerin askerlerini çekmesiyle birlikte Taliban’ın çalışanlarımıza yönelik intikam eylemleri gerçekleştireceğine dair artan bir endişe var”

Afgan bir gazeteci de ülkedeki Afganların öldürüleceğinden korktuğunu söyleyerek “Taliban onlardan nefret ediyor çünkü onun gözünde onlar 20 yıllık geçmişin sembolü” dedi.

Bir ay önce sağlık gerekçesiyle çocuğuyla İran’a giden bir kadın gazeteci de “Umutsuz hissediyorum. 20 yıldır kazandığımız her şeyi göz açıp kapayıncaya kadar kaybettik” dedi.