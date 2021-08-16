ABD Başkanı Biden: Afganistan'daki görevimiz ulus inşa etmek değildi; kararımın arkasında duruyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme kararının doğru olduğunu savunurken "Afganistan'daki görevimiz hiçbir zaman ulus inşa etmek değildi. Kararımın arkasında duruyorum. Afgan liderleri kaçtı, ordu savaşmayı denemedi bile. Amerikan güçleri, Afgan ordusunun mücadele etmeyi reddettiği bir savaşta çarpışıp ölmemeli" dedi.

Beyaz Saray'da Afganistan'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Biden, tahliye operasyonuna müdahale etmesi ya da ABD askerlerine saldırması durumunda sert ve hızlı karşılık vereceklerini Taliban'a ilettiklerini söyledi.

"Büyükelçiliğimizi güvenli bir şekilde kapatıp diplomatlarımızı tahliye ettik" diyen Biden, ilerleyen günlerde 'tahliye edilmesi gereken' Afganistan vatandaşlarına yardım edileceğini söyledi. ABD Başkanı, "Diğer ülkelerde yaptığımız gibi şiddetin devamını önlemek için diplomasi yoluyla baskı yapacağız" şeklinde konuştu.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Afganistan'a 20 yıl önce açık hedeflerle gittim. El Kaide'nin orayı üs olarak kullanmamasını garanti etmek için. Bunu başardık.

"Hedefimizin terörizm karşıtlığına odaklanması gerektiğini hep söyledim. Ülkenin inşa edilmesi Afganistan'daki hedeflerimiz arasında değildi.

"Günümüzde terör tehdidi daha çok ülkeye yayıldı.

"Tahliye operasyonuna müdahale etmesi ya da ABD askerlerine saldırması durumunda sert ve hızlı karşılık vereceğimizi Taliban'a ilettik.

"Büyükelçiliğimizi güvenli bir şekilde kapatıp diplomatlarımızı tahliye ettik. Önümüzdeki günlerde ordumuz tahliye edilmesi gereken Afgan vatandaşları ve aile fertlerine yardım edecektir.

"Afgan halkına yardımı sürdüreceğiz ve diğer ülkelerde yaptığımız gibi şiddetin devamını önlemek için diplomasi yoluyla baskı yapacağız."