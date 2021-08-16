Emekli Tümgeneral Karataş'tan Afganistan çağrısı: Tahliye için hava kuvvetleri devreye girmeli

T24 - Eray GÖRGÜLÜ



Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından birçok ülke Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başlarken, emekli askerlerden "Türkiye, acilen askerini çekmeli. Bunun için gerekirse Türk Hava Kuvvetleri uçakları da devreye girmeli" çağrısı geldi.



Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Afganistan'daki son durumla ilgili T24'ün sorularını yanıtladı.



Türkiye'nin tahliye için geç kaldığını ifade eden Karataş, şunları söyledi: "ABD, bundan bir hafta önce Taliban'ın Kabil'e ancak 30 ile 60 gün içerisinde ulaşabileceğini söylemişti. Oysa bu açıklamadan 3 gün sonra Taliban, Kabil'e girdi. Dünyanın en iyi istihbarat servislerinden birine sahip olan ABD'nin özellikle istihbarat anlamında yanıldığını düşünmüyorum. Bu şekilde bir istihbarat tamamen aldatmacaydı. Gelinen noktada, en başından beri zaten işletilmesi mümkün olmayan Kabil Havaalanı'nın işletilmesi durumu tamamen ortadan kalkmış durumda.

"Türkiye, tahliye için geç kaldı"

Şu anda yapılacak en önemli hareket, hem bölgedeki askeri personelimizin hem de Türkiye ile Afgan halkı arasında işbirliği yapmış olan kişilerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi olacaktır. ABD, tahliye için üç gün önceden bölgeye ilave asker gönderdi. Ancak, Türkiye tahliye konusunda geç kaldı. Şu anda Türkiye'nin yanı sıra bölgede askeri bulunan üç ülke daha var. Bunlar ABD, İngiltere ve Azerbaycan. Büyükelçiliğimiz, mutlaka sivillerin de tahliyesi için girişimde bulunuyordur ancak bölgede kaotik bir ortam var ve bu koşullarda tahliye için Türk Hava Kuvvetlerinin ulaştırma uçaklarının da kullanılması gerekecektir."

"NATO ilk kez savaş kaybetti"

NATO'nun tarihinde ilk kez bir savaş kaybettiğine dikkat çeken Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen de, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, havaalanının işletilmesi için oraya ilave asker gönderecekti, ama geldiğimiz noktada askeri personeli çekme durumunda kaldı. Orada askerimiz, havaalanını işleten personel, güvenliği sağlayan personel ve elçilik personelimiz var. Elçilik personelinin güvenliğini sağlayan özel harekat polisleri ve bildiğimiz kadarıyla bir tabur var. NATO askerlerini çekti, savaşı başlatan ABD çekti, Türkiye çekmedi. Oradaki askerin görevi ne? Havaalanının güvenliğini sağlamak.

"Kalınması anlamsız hale geldi"

Türkiye, Taliban’ın bütünüyle kontrol ettiği Afganistan'da havaalanının güvenliğini sağlayabilir mi? Bu mümkün değil. Taliban isterse, oradaki askerlerimize müdahale eder, istemezse müdahale etmez. Askerin orada kalması anlamsız hale gelmiştir. Taliban'a güvenemezsiniz. Taliban şu anda siyaset yapıyor, bazı sözler veriyor. Kabil'e şiddet kullanarak girmedi. Kabil'i terk etmek isteyen bazı kişi ve gruplara imkan sağladı. Ama bu Taliban neticede radikal bir örgüt. Türk askeriyle Taliban karşı karşıya gelir mi? Bu artık Taliban'ın inisiyatifinde. Taliban, "Türk askerini de istemiyoruz" dedi. Bunda ısrar etmemek lazım. Bu askerleri oradan bir an önce çekmek lazım."