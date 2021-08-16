T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'nda Afganistan toplantısı

16 Ağustos 2021 16:22

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı'nın da yer aldığı videokonferans toplantısında ülkedeki son gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma BakanıHulusi AkarAfganistanTürk Görev Güvü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24