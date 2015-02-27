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Dünya

'Afgan kızı' sahte kimlikle yakalandı

1985'te National Geographic'e kapak olan 'Afgan kızı' Şerbet Gula'nın Pakistan'da sahte kimlikle yakalandığı ifade edildi

27 Şubat 2015 14:53

Fotoğrafçı Steve McCurry’nin bir mülteci kampında tanışıp fotoğrafını çektiği ve 1985’te National Geographic’e kapak olan yeşil gözlü ve hızmalı ‘Afgan kızı’ Şerbet Gula, Pakistan’da sahte kimlikle yaşarken yakalandı.

Geçen yıl Pakistan’ın denetim sistemini atlatıp sahte belgelerle kimlik almayı başaran binlerce Afgan’dan biri olan Gula, Nisan 2014’te Şerbet Bibi adıyla kimlik çıkartmıştı. Ancak Ağustos 2014’te Gula’nın belgelerinin sahte olduğu anlaşıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Yetkililer, diğer pek çok Afgan’ın olduğu gibi Gula’nın durumunun da Federal Soruşturma Ajansı (FIA) tarafından incelenmekte olduğunu açıkladı.

 

Doğum yerini Peşaver olarak verdi

 

Gula’nın resmi vatandaşlık başvurusu için çekilen son fotoğrafı da uluslararası basında kısa sürede yayıldı. Gula başvuruda doğum tarihini Ocak 1969, doğum yerini de Peşaver olarak verdi.

McCurry ilk fotoğrafın ardından 17 yıl boyunca Gula’yı aramış, sonunda 2002’de Afganistan’da ulaşmayı başarmıştı.

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