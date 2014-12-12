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Dünya

Eteğiyle sokağa çıkan Afgan kadın görenleri şaşırttı

Burka giymenin zorunlu olduğu Afganistan'da etek giyerek sokağa çıkan kadın dünyayı şaşırttı

12 Aralık 2014 16:12

Burka giymenin zorunlu olduğu Afganistan'da bir kadın etek giyerek sokağa çıktı. Görenleri şaşırtan kadın ile ilgili açıklamalarda bulunan ve kadını görüntüleyen yerel gazeteci Hayat Ensafi, “Şok oldum” dedi. 

Radikal'in New York Post’a dayandırdığı habere göre, gazetecinin Facebook’ta paylaştığı fotoğraf viral oldu. Ensafi, “Bu özel anı yakalamam gerektiğini biliyordum, çünkü buralarda sokakta bu şekilde yürüyen birkadın hiç görmemiştim. Onunla konuşmaya çalıştım ama çok hızlı yürüdü ve benimle hiçbir şekilde konuşmadı. Tüm Kabil şokta” sözleriyle yaşananları anlattı.

 

'Onun cesaretini selamlıyorum'

 

Facebook’ta fotoğraf hakkında birçok kişinin yorum yaptığı görüldü. Yazılanlar arasında, “Onun cesaretini selamlıyorum. Daha fazla kadının bu şekilde sokağa çıkmasını istiyoruz” ve “Benim bedenim, benim kararım… Zorla örtünmeye hayır” gibi destek mesajlarının yanı sıra, “Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ve bu kadın gibileri istemiyoruz” benzeri yazılar da dikkat çekti. 

BBC’den Syed Anwar ise, “Yalnızca sosyal medyada değil, sokaklarda da insanlar onun hakkında konuşuyor ve kadının eylem mi yaptığını yoksa zihinsel engelli mi olduğunu merak ediyorlar” dedi.

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