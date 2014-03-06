NATO Afgan askerlerini vurdu



Afganistan Savunma Bakanlığı saldırının perşembe sabah saat 03.30 civarında Logar vilayetine bağlı Şark bölgesinde düzenlendiğini açıkladı.

Şark Bölge Valisi Halilullah Kemal saldırının düzenlendiği yeri ziyaret ettiğini belirtti. Saldırının ABD'ye ait bir insansız hava aracıyla düzenlendiğini belirten Kemal Afgan askerlerinin bulunduğu konumun tamamen harap edildiğini söyledi. Afgan ordusundan 5 askerin hayatını kaybettiği saldırıda 8 kişi de yaralandı.

'Talihsiz bir kaza'

NATO'ya bağlı Uluslararası Güvenliğe Destek Gücü ISAF olayın “talihsiz bir kaza” olduğunu açıkladı. ISAF açıklamasında ölenlerin yakınlarına taziye dileğinde bulunulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

NATO'nun hava operasyonları ABD ile Afganistan arasında uzun süredir anlaşmazlık konusu. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai Washington'u, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra ülkeye yaptığı müdahalede sadece kendi çıkarlarına odaklanmakla eleştiriyor. Karzai ABD ile Afganistan arasında imzalanması planlanan güvenlik anlaşmasını 5 Nisan'daki devlet başkanlığı seçimlerinin sonrasına ertelemek isterken Beyaz Saray anlaşmanın bir an önceimzalanması konusunda ısrarcı.