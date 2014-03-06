T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

NATO Afgan askerlerini vurdu

NATO’nun Afganistan’ın doğusunda düzenlediği hava operasyonunda 5 Afgan askeri hayatını kaybetti. NATO, insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıyı “talihsiz bir kaza” olarak niteledi.

06 Mart 2014 20:41


Afganistan Savunma Bakanlığı saldırının perşembe sabah saat 03.30 civarında Logar vilayetine bağlı Şark bölgesinde düzenlendiğini açıkladı.

Şark Bölge Valisi Halilullah Kemal saldırının düzenlendiği yeri ziyaret ettiğini belirtti. Saldırının ABD'ye ait bir insansız hava aracıyla düzenlendiğini belirten Kemal Afgan askerlerinin bulunduğu konumun tamamen harap edildiğini söyledi. Afgan ordusundan 5 askerin hayatını kaybettiği saldırıda 8 kişi de yaralandı.

'Talihsiz bir kaza'

NATO'ya bağlı Uluslararası Güvenliğe Destek Gücü ISAF olayın “talihsiz bir kaza” olduğunu açıkladı. ISAF açıklamasında ölenlerin yakınlarına taziye dileğinde bulunulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

NATO'nun hava operasyonları ABD ile Afganistan arasında uzun süredir anlaşmazlık konusu. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai Washington'u, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra ülkeye yaptığı müdahalede sadece kendi çıkarlarına odaklanmakla eleştiriyor. Karzai ABD ile Afganistan arasında imzalanması planlanan güvenlik anlaşmasını 5 Nisan'daki devlet başkanlığı seçimlerinin sonrasına ertelemek isterken Beyaz Saray anlaşmanın bir an önceimzalanması konusunda ısrarcı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

NATO AfganistanAfganSavunma BakanlığıLogarBölge Valisi Halilullah KemalABDKemal AfganUluslararası Güvenliğe Destek Gücü ISAFAfganistanDevlet Başkanı Hamid Karzai WashingtonEylülNisanBeyaz SarayWelle Türkçe AFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24