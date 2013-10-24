Adliyeye sevk edilen Erhan Tuncel: Hiçbir şekilde kaçmadım

Kumburgaz'da saklandığı villada dün yakalanan Hrant Dink cinayeti davası sanıklarından Erhan Tuncel, Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tuncel, basın mensuplarının "Neden kaçtınız?" şeklindeki sorusuna, "Hiçbir şekilde kaçmadım" diye yanıt verdi.

Kumburgaz’da dün yürüyüş yaptığı sırada yakalanan Erhan Tuncel geceyi Asayiş Şube Müdürlüğü'nde geçirdi. Mahkemece hakkında yakalama kararı bulunduğu için ifadesi alınmadığı öğrenilen Erhan Tuncel, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 10.30 sıralarında Çağlayan 'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Çıkışta basın mensuplarının “Neden kaçtınız?" şeklindeki sorusuna Erhan Tuncel, “Hiçbir şekilde kaçmadım" diye yanıt verdi.

Tuncel, dün gizlendiği villada yakalanmasının ardından, "Vatana hizmet etmenin bedeli bu" demişti.