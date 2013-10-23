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Erhan Tuncel yakalandı

Dink cinayeti davasında hakkında yakalama kararı çıkartılan ve teslim olmak için AİHM'ye yapacağı başvuruyu tamamlamayı beklediğini söyleyen Erhan Tuncel yakalandı

23 Ekim 2013 20:03

Erhan Tuncel Kumburgaz'da saklandığı villada polis ekipleri tarafından yakalandı. Bugün Star Gazetesi'nde röportajı çıkan Tuncel savunmasını hazırladığını ve 15 güne kadar teslim olacağını açıklamıştı.Kumburgaz'da yakalanan Dink Davası'nın firari sanığın Erhan Tuncel asayiş şubesine bağırarak girdi. Tuncel yüksek sesle, "Memlekete hizmet etmenin bedeli budur, Adnan Menderes'in idam edildiği gün tutuklanmak bir şereftir" dedi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Erhan Tuncel gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmanın ardından Tuncel'i, Kumburgaz'daki bir evde yakaladı.

Tuncel'in işlemleri için Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmesi ardından da mahkemeye çıkarılıp, yakalama kararının yüzüne okunması bekleniyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından yeniden görülen davada, 17 Eylül 2013'te Erhan Tuncel hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Erhan Tuncel gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmanın ardından Tuncel'i, Kumburgaz'daki bir evde yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen bir bilgi üzerine harekete geçen Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler Kumburgaz’da 24 saattir pusu kurdu. Erhan Tuncel’in saklandığı evi tespit etmek için yapılan çalışmalarda yüzlerce kişiyle konuşularak bilgi alındığı belirtildi. Bu akşam saatlerinde bölgede pusu kuran dedektifler üzerindeki eşofmanla yürüyüş yapan bir kişiyi takibe aldı. Erhan Tuncel’e çok benzeyen kişi saat 16.30 sıralarında Celaliye mahallesi, 18 Mart caddesi üzerinde çevrildi. Erhan Tuncel’in kendisini yakalayan polislere direnmediği belirtildi.
 
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Erhan Tuncel savcılıktan gelen talimat üzerinde geceyi nezarette geçirecek. Erhan Tuncel’in yarın (Perşembe) günü adliyeye çıkarılması bekleniyor. Savcılıktan talimat gelmesi hakkında Erhan Tuncel'in bölgedeki saklandığı evin bulunup arama yapılabileceği belirtildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından yeniden görülen davada, 17 Eylül 2013'te Erhan Tuncel hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Tuncel, 17 Eylül 2013'teki duruşmaya, soğuk algınlığı nedeniyle rapor göndererek, katılmamış ve o günden bu yana teslim olmamıştı.

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