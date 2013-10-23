Erhan Tuncel ortaya çıktı: Dink cinayetinde jandarmanın rolü büyük

Eski Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde cinayete iştirak suçundan yakalama kararı bulunan ‘Büyük Abi’ lakaplı Erhan Tuncel, “Savunmam bitince teslim olacağım. İrtibatta olduğum isimleri açıklayacağım. Dink cinayetinde jandarmanın rolü büyük” dedi.

Trabzon MC Donald’s dosyası kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan katledilen gazeteci Hrant Dink cinayeti davasının “Büyük Abi”si Erhan Tuncel Star gazetesinden Helin Şahin’e konuştu. Tek başına yaşayan Tuncel, “Kaçmıyorum” diyerek yeni belgeler sunacağı bir savunma hazırladığını ve yakında teslim olacağını söyledi.

15 gün içinde teslim olacağım

Yargıtay’ın, Dink davası kararını bozma gerekçesine dayanılarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden açılan davada hakkında yakalama kararı çıkartılmasının hukuki olmadığını savunan Tuncel, “Kaçmıyorum. AİHM’e kapsamlı bir dilekçe ile yeni savunmamı hazırlıyorum. 15 gün içinde bitirmeyi düşünüyorum. Tamamladıktan sonra hemen teslim olacağım” dedi.

Tuncel, AİHM’e vereceği dilekçesinin içeriğiyle ilgili şunları söyledi:

“Kimliğimin deşifre edilmesi, sanık konumuna sokulmam, gayri-resmi dinlenmem cinayetin planlandığına dair tüm istihbaratları vermeme rağmen eylemin şahsıma yıkılması ve uzun tutukluluk süresi ile lehimde olan hususların kararlara yansımamasını kapsayacak. AİHM daha önce verdiği Dink kararında 5 maddeden Türkiye’yi mahkûm etmişti.”

Ergenekon üstü yapılanma var

Erhan Tuncel, “Dink cinayeti gösteriyor ki devlet içinde Ergenekon üstü bir yapılanma var ve bu cinayetin aydınlatılması sürekli engelleniyor. Ben burada çok küçük bir parçayım” diye konuştu.

Av. Fethiye Çetin’in kitabını da okuduğunu anlatan Tuncel, “Çetin, Ergenekon’u aşan bir yapının parmak izlerini kendi bulduğu kayıtlarla deşifre etmiş” dedi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Tuncel hakkında “Kasten öldürmeye azmettirme” suçundan verilen beraat hükmünü, Dink’in öldürülmesi suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle bozmuştu.

Devletle ilgisi yok jandarmayı inceleyin

Yakalama kararının hukuksuz olduğunu iddia eden Erhan Tuncel, “Hakkımda tutuklama kararı çıkarsa diğer sanıklar da da tutuklanmalı. Çünkü bozma kararı onları da kapsıyor. Savunmamda irtibatlı olduğum Trabzon polisi ile ilgili bilgiler vereceğim.

Mahkemeye Emniyet Yardımcı İstihbarat Elemanı olma sürecimle ilgili belgeler sunacağım. Trabzon Jandarmasının bu davada irdelenmesi lazım. Cinayetteki rolleri büyük” dedi. Cinayetin bundan sonraki yargılamayla da tüm unsurlarıyla aydınlanamayacağını öne süren Erhan Tuncel şunları söyledi:

“Bu iş Ergenekon üstü bir yapının işi. Erhan Tuncel eşittir Hrant Dink cinayeti tablosu tamamen yanlıştır. Bu cinayetin devlet ile ilgisi yok.”

Kırmızı Pazartesi’yi yazıyorum

Tek başına yaşadığı bir evde savunmasını yazdığını belirten Erhan Tuncel, “Hrant Dink’in öldürülmesi tıpkı Gabriel Garcia Marquez’in Kırmızı Pazartesi kitabındaki cinayet gibidir. Marquez, bir cinayetin göz göre göre nasıl yaşandığını anlatıyor. Dink’in tehdit edildiğini herkes biliyordu. Ama engel olunmadı. Ben şimdi Kırmızı Pazartesi’yi yazıyorum” dedi.