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Erhan Tuncel'e yakalama kararının Dink davasıyla alakalı olmadığı iddia edildi

Dink davası sanığı Erhan Tuncel için verilen yakalama kararının, Dink cinayetinden değil, McDonald's'a bomba atmaktan çıkarıldığı öğrenildi

20 Eylül 2013 14:49

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hant Dink’in öldürülmesiyle ilgili yeniden görülen davada Erhan Tuncel hakkında verilen yakalama kararının yakalama kararı Tuncel beş yıllık tutukluluk süresini doldurduğu için Hrant Dink ’in öldürülmesiyle ilgili suçlamadan değil, 2004 yılındaki faaliyetlerinden dolayı verildi.

Hrant Dink davası iddianamesinde Trabzon ’daki McDonald’s’ın bombalaması olayı dahil bazı eylemler yer alıyordu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce karara bağlanan davada Erhan Tuncel, “cinayete yardım etmek” ve “silahlı örgüt yöneticisi olmak” suçlarından beraat etmişti. Yargıtay bu kararı, “mahkûmiyet gerektirir” diyerek bozdu. Ayrıca Tuncel’in 24 Ekim 2004’te Trabzon’da McDonald’s’ın bombalanması davasında “genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, mala zarar vermek ve altı kez kasten yaralama” suçlarından aldığı ceza da “altı kez kasten öldürmeye teşebbüs” olarak bozuldu.


Öldürmeye teşebbüs yakalamayı getirdi


Yargıtay’ın Tuncel hakkındaki aleyhe yorumu yerel mahkeme aşamasında kendisini yakalama kararı olarak gösterdi. Salı günü görülen duruşmada tutuklanması istemiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Tuncel’in altı yaralama hükmünün, kasten öldürmeye teşebbüs olarak bozulması, cezasında aleyhte bir durum ortaya çıkardı. Mustafa Başer başkanlığındaki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti de bu değişikliği dikkate alarak Tuncel hakkında yakalama kararı çıkardı. Erhan Tuncel’in önümüzdeki günlerde adliyeye gelerek mahkeme huzuruna çıkması ve yakalama kararı yüzüne okunduktan sonra tutuklanması bekleniyor. Bu arada Tuncel’in karara tepki gösterdiği ve beş yıllık tutukluluk süresi dolduğu için hakkında yakalama kararı çıkmasını beklemediği öğrenildi.

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