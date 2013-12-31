Adli Kolluk Yönetmeliği bir yolsuzluk operasyonunu daha ortaya çıkardı!

Arzu Yıldız / Ankara

17 Aralık’ta İstanbul’da başlayan yolsuzluk operasyonunun arkasından değiştirilen Adli Kolluk Yönetmeliği sonrasında Ankara’da yolsuzluk iddialarıyla yürütülen gizli bir soruşturmasının daha deşifre olduğu öğrenildi. Polis ve savcıların amirlerine bilgi zorunluluğu getiren yönetmelik değişikliğinin yürürlüğünün Danıştay tarafından durdurulmasından önce gizli operasyon ortaya çıktı. Ankara Emniyeti ve valiliğe bildirilen soruşturmanın milyonlarca liralık yolsuzluk iddiasıyla yürütüldüğü belirtildi.

Alınan bilgiye göre, 2011-2012 yılları arasında 8 federasyonda ve Belediyeler Birliği ile Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsündeki milyonlarca liralık ihale yolsuzluğu iddiası soruşturma konusu yapıldı. Yüzme, Güreş, Hentbol, Karate, Satranç, Tenis, Atletizm, Bilardo, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde yapılan malzeme alımları, organizasyon, tanıtım gibi birçok alanda yosuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Soruşturmayla ilgili görevlendirilen bilirkişinin 270 sayfalık raporunda rayiç bedel ölçülerine uyulmadan iş yapıldığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, 8 federasyon yönetiminin yanı sıra usulsüz verildiği iddia edilen iki turim şirketi şüpheli olarak yer aldı.

eski bakan Suat Kılıç'ın yakını şüpheli

Yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada son kabine revizyonunda Başbakan takdiriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı görevinden alınan AKP Samsun Milletvekili Suat Kılıç’ın bacanağının da şüpheliler arasında değerlendirildiği bildirildi. 1 yıl içerisinde federasyonlar ve Belediyeler Birliği bünyesinde yapılan çok sayıda ihalede milyonlarca liralık haksız kazanç elde edildiği bilirkişi raporuna öne sürüldüı.

2 yıldır gizli yürütülmüş

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nca çok gizli yürütüldüğü, Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliği sonrasında yapılan teknik takip içerikleri ve bilirkişi raporlarına kadar deşifre olduğu aktarıldı. Soruşturmada şüphelilerin ‘ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet” iddialarıyla suçlandığı kaydedildi.