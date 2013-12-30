Adalet Bakanlığı'nda 'adli kolluk' depremi, müsteşar görevden alındı

Arzu Yıldız

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) Adli Kolluk Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin Anayasa'ya aykırı olduğu yolundaki açıklamasını kararlaştırdığı ve hükümetin "korsan" diye nitelediği toplantıya başkanlık eden Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem görevden alındı.

HSYK'nın hükümetin tepkisine neden olan kararına muhalefet şerhi koyan Erdem'in yerine Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı'na, eski Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Kenan İpek getirildi.

HSYK açıklaması ve muhalefet şerhlerinin tam metnini okumak için tıklayınız