Danıştay’dan Adli Kolluk Yönetmeliği’ne yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay 10.Dairesi, soruşturmalarda emniyet müdürü, kaymakam ve valilerin bilgilendirmesine ilişkin tartışmalı Adli Kolluk Yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Türkiye Barolar Birliği’nin yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından düzenlenen yeni "Adli Kolluk Yönetmeliği"nin iptali yönündeki başvurusu Danıştay tarafından öncelikli olarak değerlendirildi.

Danıştay 10. Dairesi yürütmeyi durdurma kararını oy çokluğuyla aldı. Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararının telafisi mümkün olmayan zararların doğabileceği gerekçesiyle alındığı öğrenildi. Danıştay, iptal başvurusu esastan da görüşülerek karara bağlanacak.

HSYK de dün yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, Anayasa ve yasalara aykırı demişti.

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği yönetmelik değişikliğine göre emniyet müdürleri, adli olayları valiliklere derhal bildirecekti .