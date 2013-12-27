Erdoğan: HSYK adli kolluk konusunda Danıştay'a baskı yaptı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da yaptığı konuşmada, HSYK’ya sesleniyorum. Adli Kolluk konusunda Danıştay’ı baskı altına almak için bildiri yayınladın" dedi.

Erdoğan ayrıca, savcı Muammer Akkaş'ı hedef alarak, "Orada bildiri yayınlayan bir kişi bu ülkede adil bir savcı olabilir mi? Gazeteleri medyayı yanına almak suretiyle gizlilik olan bütün dosyayı. Sen tertemiz insanları bununla nasıl lekelersin. Sen nereye çalıyorsun. Sen açıkla sen açıklamazsan biz açıklayacağız" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın Sakarya'daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmanın satırbaşları şöyle:



Sakarya Milli İrade’ye sahip çıktığını bu meydandan çok daha farklı şekilde gösteriyor. Sakarya yalnız değil. Sizin şu meydanda gösterdiğiniz kardeşlik ve dayanışmayı şuanda inanın 80 milyon da paylaşıyor. Dünyanın her yerinden güzel mesajlar alıyoruz. Rabbim yeryüzünde birliğimizi, dirliğimizi kardeşliğimizi daim etsin.

Yılmadık, yıkılmadık

Biz istiklalimiz için çok bedel ödedik. Bağımsızlığımız için yüzbinlerce şehit verdik. İçimizden hainler çıktı işbirlikçiler çıktı asla umutsuz olmadı. Tarih boyunca nice çirkin hilelere maruz kaldık. Yılmadık, yıkılmadık, köle olmadık boynumuzu ayağımıza zincir taktırmadık. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım diyor ya Akif, hiç kimse bu millete öz yurdunda parya muamelesi yapamayacak.

Yolsuzluk kılığında tehlikeli operasyon





Türkiye’de yolsuzluk kılığına gizlenmiş tehlikeli bir operasyon yürütülüyor. Bu operasyon bir yolsuzluk operasyonu değil. Minare çalan kılıfını hazırlamış. Bunlar minareyi çaldılar şimdi kılıfı hazırlıyorlar. Burada içinde ajanlık, casusluk olan ihanet olan niyetler var. Türkiye üzerine bir tasarım yaptılar, kirli bir oyun kurdular. Yolsuzluk süsü vererek yeni Türkiye’yi hedef aldılar. Benim ülkemin vatandaşlarını, kurumlarını, polisini, hakimini savcısını medyasını sermayesini kullandılar.

Güneşi artık balçıkla sıvayamıyorlar

Geçmişte itirazları bastırıyorlar. Farklı seslerin susturuyorlar gerçekleri milletten gizliyorlardı. Güneşi artık balçıkla sıvayamıyorlar. Millet vakti gelince yine bunlara hesap soracak. Sakaryalı kardeşlerimim şahsında sandıklar adeta patlatacak. Bu millet artık hükümetine iradesine bağımsızlığına ülkesinin geleceğine artık sahip çıkıyor.

Egemenlik, yargı ve yürütmenin değildir

Bu ülkede egemenlik yargının değildir. Bu ülkede egemenlik yürütmenin değildir. Bu ülkede egemenlik milletindir milletin. Kimse bu egemenlik yetkisini almaya kalkmasın. Herkes anayasadaki yerini konumu iyi bilecek.

Kimse yargılama sürecini etkisi altına alamaz

Kimse yargılama sürecini etki altına alamaz. 11 gündür devam eden saldırının hedefi milli iradedir. Millettir. Ekonomisi büyüyen dünyada ağırlığı artan Türkiye’dir. Arkasında uluslararası güçler de var. Büyüyen Türkiye’yi hazmedemiyorlar.

Faiz lobisi kuduruyor

Faiz lobisi kuduruyor, Sakınız bizim faiz borcu yüzde 45’ti geldiğimizde. Şimdi yüzde 14. Bu 642 milyar biz bu işi indirdik. İşte bunlarla bu yollar yapılıyor. Bunlarla okullar, hastaneler, yüksek hızlı tren bunlarla yapılıyor.

Bu yapılan yüksek hızlı trene bunlar tahammül edilemiyor. Hala he diyorlar biliyor musunuz şıf şıf şıf..Kara trenle gideceğiz. Bunları rahatsız eden bu.

Savcı mısın, bildiri dağıtan biri mi?

Tezgah hazır. Medyaya servis yapmak suretiyle adil yargılama olabilir mi. Sen savcı mısın, bildiri dağıtan biri misin. Çıkıyorsun Adalet Sarayı’nın önüne orada bildiri dağıtıyorsun. Yargı’nın tarihinde böyle bir şey var mı. HSYK’ya sesleniyorum. Adli Kolluk konusunda Danıştay’ı baskı altına almak için bildiri yayınladın. Dosyasındakileri medyaya açıklayan bir savcı adil yargılama yapabilir mi?

Sen açıkla, açıklamazsan biz açıklayacağız

Orada bildiri yayınlayan bir kişi bu ülkede adil bir savcı olabilir mi? Gazeteleri medyayı yanına almak suretiyle gizlilik olan bütün dosyayı medyada görüyoruz.

Sen bu servisi nasıl yaparsın. Bu ne demek bu. Sen tertemiz insanları bununla nasıl lekelersin. Sen nereye çalıyorsun. Sen açıkla sen açıklamazsan biz açıklayacağız.

Gezi'da başaramadılar, bu komployu yaptılar

Türkiye çözüm süreciyle kardeşliğin pekişmesiyle dev yatırımlarıyla birilerini rahatsız etti. Gezi olaylarından başaramadılar şimdi de bu komployu yaptılar.

Kendi kararlarımızı kendimiz verdiğimiz için istikametimizi kendimiz çizdiğimiz izin rahatsız oldular. Kendi helikopterimizi üretiyoruz, uydularımızı, piyade tüfeklerimizi üretiyoruz. Bundan rahatsızlar. İçeride bunların işbirlikçileri var. Bundan rahatsızlar.

Biz beddua etmeyeceğiz

Müslümana beddua edenlerin gerçekten kimin hesabına çalıştıkların inşallah benim imanlı kardeşlerim tanımıştırlar.

Biz beddua etmeyeceğiz. Biz bedduanın kendisine lanet edeceğiz, duaya davet edeceğiz. Bizler faniyiz. Gelip geçiciyiz. Vakti zamanı gelince millet bize git der emaneti sahibine teslim ederiz.