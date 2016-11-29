Adil Öksüz, adı FETÖ iddianamesine girdikten sonra bile 19 ayda 10 kez ABD'ye gitmiş!

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün, Ocak 2015-Temmuz 2016 arasındaki yurt dışı trafiğinin detayları ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre Öksüz, "FETÖ’nün ‘Deniz Kuvvetleri imamı" olduğu iddiası Ankara’daki soruşturma dosyasına girdikten sonra da 19 ayda 10 kez ABD, Almanya, Kuveyt gibi ülkelere rahatça gidip gelmiş.

Adil Öksüz, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara’da Akıncı Hava Üssü yakınlarında yakalandı. 18 Temmuz’da Ankara Batı Adliyesi’nden serbest bırakıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi olduğu anlaşıldı. FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu iddia edildi. 130 gündür yakalanamadı.

Adil Öksüz’ün ismi aslında FETÖ soruşturma dosyasına 9 Ocak 2015’te girmişti. Ankara’da yürütülen FETÖ çatı soruşturması kapsamında, 9 Ocak 2015’te Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ‘müşteki’ sıfatı ile ifade veren Çetin Acar, Öksüz’ün, ‘FETÖ Hava Kuvvetleri imamı’ olduğunu söylemişti.

İşte Adil Öksüz'ün gittiği ülkeler...

13 Ocak 2015’te TK1588 sefer sayılı uçakla Almanya Frankfurt Havalimanı’ndan İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi.

26 Mayıs 2015’te TK0003 sefer sayılı uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan ABD’ye gitti. ABD’den TK0012 sefer sayılı uçakla 18 Haziran 2015’te İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi.

26 Haziran 2015’te TK0040 sefer sayılı uçakla Atatürk Havalimanı’ndan Güney Afrika Johannesburg Havalimanı’na gitti. 3 gün sonra TK0041 sefer sayılı uçakla Türkiye’ye döndü.

16 Eylül 2015’te TK003 sefer sayılı uçakla Güney Afrika’ya gitti. Buradan ABD’ye geçti. 25 Eylül’de ABD’den TK0012 sefer sayılı uçakla döndü.

15 Ekim 2015’te TK0764 sefer sayılı uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kuveyt’e gitti. 23 Ekim 2015’te TK0764 sefer sayılı uçakla döndü.

25 Aralık 2015’te TK1386 sefer sayılı uçakla Baden’deki Friedrichshafen Havalimanı’ndan Almanya’ya giriş yaptı. Adil Öksüz’ün bu seyahatten yurda dönüşü ise uçuş kayıtlarında bulunamadı.

2016 yılındaki tüm yurtdışı giriş çıkışları ise ABD’ye oldu. 17 Mart 2016’da TK0003 sefer sayılı uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan hareketle ABD’ye gitti. 21 Mart 2016’da TK0012 sefer sayılı uçakla Atatürk Havalimanı’ndan yurda giriş yaptı.

20 Haziran 2016’da TK0003 sefer sayılı uçakla ABD’ye gitti. 24 Haziran 2016’da TK0002 sefer sayılı uçakla ABD JFK Havalimanı’ndan yurda döndü.

11 Temmuz 2016’da TK0003 sefer sayılı uçakla ABD’ye gitti. 13 Temmuz 2016’da TK0002 sefer sayılı uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi.