Adil Öksüz'ün gözaltı tutanağı yokmuş!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü'nde yakalanıp tutuklanma istemiyle sevk edildiği mahkemeden serbest bırakılan firari Adil Öksüz’ü, kimin, nerede, ne zaman, nasıl yakaladığına ilişkin teslim olma ve gözaltı tutanağı düzenlenmediği ortaya çıktı.

Milliyet'ten Önder Yılmaz ve Türker Karapınar'ın haberine göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK), TBMM 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na gönderdiği belgeler, darbenin kilit ismi, firari Adil Öksüz’le ilgili çarpıcı bir bilgiyi açığa çıkarttı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Öksüz’ün serbest bırakılmasından dolayı Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli hakim ve savcılar hakkında HSYK tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştı.

TBMM 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na gönderilen HSYK 3. Dairesi kararlarına göre Öksüz’ün serbest bırakılması süreci şöyle gelişti:

İki sivil gitti, o kaldı

16 Temmuz’da Akıncı Üssü çevresinden kaçmaya çalışan 3’ü sivil, 26’sı farklı rütbede asker olmak üzere toplam 29 kişi yakalandı. Kışla Jandarma Komutanlığı’nda tutulan 29 kişiden 2’si sivil 18 kişi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilgisi ve talimatı dahilinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Adil Öksüz’le birlikte kalan 11 kişinin de götürüleceği belirtildi. Bu sırada Akıncı Üssü’nden 87 kişi daha teslim oldu. Böylece toplam sayı 98’e yükseldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde şüphelileri koyacak yer kalmadığı gerekçesiyle toplam 98 şüphelinin işlemlerinin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılması talimatı verildi.

Kazan Jandarma Komutanlığı, aralarında sivil olarak sadece Öksüz’ün bulunduğu 98 kişiyi sağlık raporlarını aldıktan sonra 17 Temmuz günü Sabah saat 05.00 sıralarında Ankara Batı Adliyesi nezarethanesine götürdü. Kazan Jandarma Komutanlığı’nca Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda, "Darbeye teşebbüs eyleminde bulunan 98 çeşitli rütbelerdeki askeri personel yakalanmıştır" denerek isimleri yazılırken, kamuoyuna da buna ilişkin tutanak yansıdı. Ancak 98 kişi içinde yer alan Öksüz’ün teslim olma ve gözaltı tutanağının olmadığı anlaşıldı.

Sabah 5’te mahkemeye sevk

Öksüz’ün ifadesini Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün aldı. 98 şüphelinin isminin yazılı olduğu listenin 97’nci sırasına yazılan Öksüz’ün ifade işlemi, UYAP kayıtlarına göre 18 Temmuz gününün ilk saatlerine denk gelen 02.28’de tamamlandı. Aynı gün 05.12’de “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunun beraberinde başka bir suç işleme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Serbest kaldı ve kaçtı

Öksüz, Ankara Batı Sulh Ceza Hakimi Köksal Çelik tarafından “mevcut delil var” dediği halde, sabit ikametgah sahibi oluşu, kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin olmayışı, suç vasfının değişme ihtimali ile tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bu karara savcılık itiraz etti. İtirazı Ankara Batı Sulh Ceza Hakimi Çetin Sönmez reddetti. Böylece Öksüz adliyeden serbest kaldı ve kayıplara karıştı. HSYK 2. Dairesi, Çelik ve Sönmez’i görevden uzaklaştırırken, HSYK 3. Dairesi de soruşturma izni verdi. Soruşturma sürüyor.