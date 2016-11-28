Savcılık bir yıl önce "Deniz Kuvvetleri imamı" dediği Adil Öksüz hakkında soruşturma bile başlatmamış!

Darbe girişiminden bir gün önce, 14 Temmuz’da tamamlanan FETÖ çatı iddianamedesinde Adil Öksüz’ün "Örgütün Deniz Kuvvetleri imamı olduğu" belirtildi. Buna rağmen Öksüz hakkında soruşturma açılmadı. Eski CHP Milletvekili avukat Atilla Kart "İddianamede, örgütün mollalarından olduğu belirtilen Cemal Türk'ün eşinin kardeşi Adil Öksüz'ün (Vatandaşlık no.49……..4) 2015 itibarıyla örgütün Deniz Kuvvetleri sorumlusu olduğu belirtiliyor. Yani, 15 Temmuz'dan en az iki yıl önceden Öksüz'ün durumu biliniyordu" diye değerlendirdi.

Adil Öksüz 'FETÖ çatı iddianamesi'nde de yer aldığı ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Akıncı Hava Üssü'nde yakalandıktan sonra mahkemece serbest bırakılan ve bir daha da izine rastlanamayan Adil Öksüz ile ilgili skandal bir bilgi daha ortaya çıktı. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre, darbe girişiminden önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan FETÖ iddianamesinde adı “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İmamı” olarak geçen Adil Öksüz hakkında hiçbir soruşturma açılmadığı ortaya çıktı.

Eniştesi 'FETÖ'nün mollası'

Eski CHP Milletvekili avukat Atilla Kart, Öksüz ile ilgili önemli skandallar bulunduğunu, siyasetin de bu konunun üzerine gitmesi gerektiğini söyledi. Kart, şunları söyledi:

"İddianamede, örgütün mollalarından olduğu belirtilen Cemal Türk'ün eşinin kardeşi Adil Öksüz'ün (Vatandaşlık no.49……..4) 2015 itibarıyla örgütün Deniz Kuvvetleri sorumlusu olduğu belirtiliyor. Yani, 15 Temmuz'dan en az iki yıl önceden Öksüz'ün durumu biliniyordu. Hakkında soruşturma açılmadığı, yurtdışına çıkış yasağı konulmadığı anlaşıldı. Bu dehşet bir tablo."

Adil Öksüz'ün durumu bilinmesine rağmen, firarına yol verildiğini iddia eden Kart "Öksüz hep himaye görmüş. Bu himaye altında serbest kalması, firar etmesi gerçekleşmiş. Bazı gerçeklerin ortaya çıkması perdelenmek isteniyor. Çünkü o kişinin yakalanması halinde bazı siyasilerin himayeleri de ortaya çıkacak" dedi. Bir dönem Fethullah Cemaati içinde etkili olan isimlerden Kemalettin Özdemir, Latif Erdoğan ve Selim Çoraklı'nın ifadesinde, Cemal Türk'ün FETÖ'nün “mollarından” olduğu, molla yapılanmasını koordine ettiği belirtildi. İddianamenin analiz bölümünde, Öksüz'ün kız kardeşi Azize Türk'ün, Cemal Türk'ün eşi olduğu da belirtildi.