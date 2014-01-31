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Adana'da MİT TIR'larını ihbar edenlere casusluk soruşturması açıldı

Adana Cumhuriyet Başsavclığı, 'devletin istihbarat hizmetlerinin zafiyete uğratıldığı ve karşı casusluk faaliyetinin yapıldığı iddiaların' araştırılacağını belirtti

31 Ocak 2014 22:23

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaparak, 19 Ocak'ta Adana'da savcılık kararı ile aranan TIR'lar ile ilgili ihbarın yapılış şekli ve ihbar sonrası gelişmelerle ilgili 'casusluk' soruşturma açıldığını duyurdu.
Açıklamada, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10'ncu Maddesiyle Görevli Başsavcı Vekilliğine Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbaratı Kanunu kapsamına giren konulara ilişkin çeşitli tarihlerde suç ihbarlarının yapıldığının kamuoyunca bilindiği, olayın tüm yönleriyle araştırılıp açıklığa kavuşturulabilmesi için konunun soruşturulmasına karar verildiği belirtilerek şöyle denildi: 'İhbarlarda izlenen yol, yapılış şekli ile yazılı ve görsel medyada ihbarların yapılış amacıyla ilgili yoğun şekilde gündeme getirilen devletin istihbarat hizmetlerinin zafiyete uğratıldığı ve karşı casusluk faaliyetinin yapıldığı iddialarına ilişkin olarak olayın tüm yönleriyle araştırılıp açıklığa kavuşturulabilmesi için 2937 sayılı yasanın hükümleri ve TCK 330 kapsamında konunun soruşturulmasına karar verilmiş olup basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.'
Adana-Ceyhan otoyolunda durdurulup 4 saat süreyle aranan 3 TIR'ın MİT'e ait olduğu açıklanmış, savcılığın arama yapıp yapamayacağı tartışmalara neden olmuştu. Adana Başsavcısı, TMK Başsavcı vekili ve 2 savcının görev yerleri değiştirilmişti. 

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