Adana'da TIR'ları durduran askerlere soruşturma açıldı

Jandarma Genel Komutanlığı, Adana'da TIR'ları durduran askerlere soruşturma açtı. Soruşturma için 5 müfettiş görevlendirildi.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Adana'da durdurulan TIR'larla ilgili Adana Jandarma Komutanı Hamza Celepoğlu ve askerler hakkında soruşturma açıldığını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı iddiaların incelenmesi için bölgeye 5 müfetiş gönderdi. İçişleri Bakanlığı da ayrıca olayı incelemesi için müfettişler görevlendirdi.

Görevden alınabilir

Askeri müfetişlerin raporları doğrultusunda Jandarma Bölge Komutanı Celepoğlu’nun görevden alınabileceği, operasyonda görev yapan jandarma ekibinin de görev yerlerinin değiştirilebileceği kaydedildi.

Savcı polisi devredışı bırakmıştı

TMK 10. Maddesiyle görevli Cumhuriyet Savcısı’nın silah ve mühimmat taşıdığı ihbarı üzerine TIR’ların durdurulması için polisi devre dışı bırakarak sadece jandarma ekibini bilgilendirdiği öğrenildi. Adana Valisi Hüseyin Avni Coş’un devreye girmesiyle polisin bu talimatı uygulamayarak TIR’ların durdurulması ve arama yapılmasında görev almadığı kaydedildi. Jandarmanın ise 500 kişilik ekiple Savcılık talimatını uygulayarak arama yaptığı, Vali Hüseyin Avni Coş’un yazılı talimatı ve olay yerine gitmesine rağmen Jandarma ekibinin savcılık talimatını uygulayarak aramalara devam ettiği ileri sürüldü.

Erdoğan söylemişti

Başbakan Erdoğan da Brüksel’e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda yaptığı açıklamada Adana'da aranan TIR'larla ilgili "Ne yazık ki burada jandarmamız da kullanılmıştır. Tabi burada gerek bu savcıyla ilgili, gerekse jandarmayla ilgili, komuta kademesini kast ediyorum, hepsiyle hukuki süreç başlatılmıştır. Gereği de bunlarla ilgili yapılacaktır. Kendi istihbarat teşkilatını dünyaya bu şekilde lanse eden bir insanın vatanseverliğinden şüphe ediyorum” demişti.