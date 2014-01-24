Adana'da TIR'ları durduran savcı görevden alındı

Adana'da pazar günü MİT’e ait TIR’larını jandarmalara talimat vererek aramak isteyen TMK ile görevli Adana Cumhuriyet Savcısı Aziz Takçı görevinden alındı.

Adana'da jandarma ekipleri, geçen pazar günü 3 TIR'ı durdurarak arama yapmış araçların Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait olduğu açıklanmıştı.

TIR'larda inceleme, Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile yapılmıştı.

1975 doğumlu olan Savcı Aziz Takçı 1996'da üniversiteden mezun oldu. Savcı Takçı 2009'dan bu yana da Adana Adliyesi'nde görev yapıyor. Daha önce de TIR araması yapmak isteyen savcı Özcan Şişman da görevden alınmıştı.