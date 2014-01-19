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Adana'da durdurulan 3 TIR MİT'in çıktı, TIR'lar serbest bırakıldı

1 Ocak'ta Reyhanlı'da arama yapılmasına izin verilmeyen TIR'ın ardından bugün Adana'da durdurulan 3 TIR'ın içinden de MİT personeli çıktı

19 Ocak 2014 20:50

Adana Valiliği, bu sabah ihbar üzerine durdurularak silah araması yapılan üç TIR'ın MİT'e ait olduğunu ve serbest bırakıldığını açıkladı. Açıklamada  "3 araçta Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile yapılan kontrollerde, Milli İstihbarat Teşkilatının rutin görevlerini ifa eden personelin bulunduğu anlaşılmıştır. Söz konusu personel gerekli incelemeyi müteakip rutin görevlerini ifa etmek üzere kontrol noktasından ayrılmışlardır" açıklamasında bulundu.
Adana Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "19 Ocak 2014 günü Adana-Ceyhan istikametinde seyreden 3 araçta, Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile yapılan kontrollerde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın rutin görevlerini ifa eden personelin bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.
Açıklamada, "Söz konusu personel gerekli incelemeyi müteakip, rutin görevlerini ifa etmek üzere kontrol noktasından ayrılmışlardır" ifadesi yer aldı.
 

Dört TIR daha durduruldu

 
Alınan bilgilere göre, ilerleyen saatlerde dört TIR daha otoyolda durduruldu. Ceyhan gişeleri yakınında 3 TIR’a el konulmasından yaklaşık 2 saat sonra bu kez Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunu Adana Havaalanı’na bağlayan Öğretmenler Bulvarı’nda bir TIR daha durduruldu.  İkinci grup aracın, bölgede silah yüklü olarak başka TIR’ların da geçiş yapacağı ihbarı üzerine durdurulduğu iddia edildi.

 

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