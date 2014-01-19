Adana'da durdurulan 3 TIR'da silah araması yapıldı, yine MİT krizi yaşandı

Arzu Yıldız/ ANKARA

Adana’da sabah saatlerinde içinde mühimmat olduğu ihbarı üzerine üç TIR durdurularak arandı. Hatay'dan yaklaşık üç hafta sonra savcılık ile MİT arasında yine krize neden olayın ardından MİT'e ait olduğu açıklanan TIR'lar akşama doğru serbest bırakıldı.

Sabah saatlerinde içinde bomba, silah ve mühimmat olduğu bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri savcılığın verdiği talimatla Adana-Ceyhan otobanında plakaları 06 EU 2115, 06 M 9903 ve 06 DZ 2798 olan 3 TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada araçlarda silah çıktığı iddiası üzerine TIR’lar Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

'3 TIR'dan 2'sinde mühimmat var'

500 Jandarma eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan 3 TIR'ın 2'sinin silah ve mühimmat yüklü olduğu belirtildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla yapılan operasyonda belirlenen silah ve mühimmatın Suriye’ye sevk edilmeye çalışıldığı ve TIR'ları takip eden MİT’e ait bir Audi araç olduğu iddia edildi.

3 TIR’da arama yapılmadan önce, bir dizi güvenlik önlemine başvuruldu. Jammer'lar ile sinyal kesme uygulaması yapıldı, patlama ihtimaline karşı önlem alındı.

Edinilen bilgiye göre, patlayıcı madde tespit köpekleriyle yapılan kontrolde köpeklerin tepki vermesi üzerine de Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine TIR'ların içi aratıldı. İddiaya göre aramada tıbbi malzemeler içine gizlenmiş 6 çelik kasa içerisinde kilitli havan, roket başlığı ve çeşitli cins ve miktarda mühimmat ele geçirildi.

Aranan TIR'lar, daha sonra detaylı arama yapılması için Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Gazeteciler gözaltında

Silah ve mühimmat bulunduğu ihbarıyla otoyolun Ceyhan gişeleri yakınında el konulup detayla arama için Yakapınar Mevkii’ndeki güvenli bölgede bir süre bekletilen TIR’ları görüntüleyen basın mensupları engellendi. Polis, TIR’ların bulunduğu bölgenin 5 kilometre çevresini kordon altına alırken, bu çember içinde kalan DHA, AA ve Başkent TV muhabirlerini bir süre gözaltına alındı. Gazetecilerin çektiği fotoğraf ve görüntü kayıtlarının bulunduğu hafıza kartlarını alan polis, daha sonra muhabirleri serbest bıraktı, ancak hafıza kartlarını iade etmedi.

Gazeteciler, 3 TIR’a el konulmasından yaklaşık 2 saat sonra Öğretmenler Bulvarı’nda durdurularak aranan TIR’ın görüntülerini çekerken güvenlik güçleri bir süre engelledi, daha sonra amirleri ile görüşerek bu engellemeyi kaldırdı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, "olup bitenlere anlam vermekte zorlandığını, halkın haber alma hakkının çiğnendiğini, yetkililerden de hiçbir açıklama yapılmadığını" söyledi.

Savcılık ve MİT arasında bir kez daha krize neden olan TIR'lar, Adana Valiliği'nin "MİT'e ait olduğunu" açıklamasından sonra, tutanak tutulmasının ardından akşam saatlerine doğru serbest bırakıldı.

Son iki ayda, üçüncü arama

Adana'da 7 Kasım 2013'te polisin yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği ihbarı üzerine Metal Sanayi'ye yaptığı baskında aranan TIR'da ilk açıklamaya göre 935 adet roket başlığı olduğu, bir kısmının Konya'da, bir kısmının da Adana'da üretildiği, mühimmatın Suriye'ye gönderilmek istendiği bildirilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir gün sonra yaptığı açıklamada ise ele geçirilen malzemelerin roket başlığı olmadığı, havan mermisi kovanına benzediği belirtilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklanırken 7 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yeni yılın ilk gününde Reyhanlı yolu üzerinde durdurulan TIR’da çok sayıda silah ve mühimmat olduğu iddia edilmişti. Ancak jandarmanın arama yapmak istemesine MİT görevlileri “devlet sırrı niteliğinde malzeme bulunduğu” gerekçesiyle izin vermemişti. Olayın hemen sonrasında polis müdürleri görevden alınmış, arama isteği yapan savcıdan önce dosya alınmış ve sonra da görev yeri değiştirilmişti. Başbakan Tayyip Erdoğan, bu oerasyonu yapan Savcı Özcan Şişman'ı "kime hizmet ettiği"ni sorgulayarak suçlamıştı.

Bu olayın üzerinden çok zaman geçmeden bu kez Tarsus – Adana - Gaziantep Otoyolu İncirlik Parkı'nda 10 Ocak'ta uygulama yapan Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan 2 otobüste yapılan aramada, yüklü miktarda mermi olduğu saptandı. Bunun üzerine Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nün bahçesine çekilen otobüslerde yapılan aramada 40 metal kasa içinde çok sayıda biri makineli tüfek, Doçka uçaksavar ve Kanas keskin nişancı tüfeği mermisi ele geçirildi ve olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken otobüs şoförleri ile firma sahibi ise geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat Twitterda paylaştığı mesajında TIR'lar hakkındaki ihbarın güvenlik güçlerinin içinden yapıldığına dair bilgi geldiğini söyledi. Fırat'ın attığı tweeter şöyle:

Adana'da durdurulan TIR'lardan birinin plaka sorgusu

Adana'da durdurulan tıra eskortluk eden aracın plaka sorgusu



Mit personeline ait olduğu iddia edilen araç

Durdurulan TIR'lardan biri