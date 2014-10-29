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Yaşam

Adana'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Adana'da 8 katlı inşaatın 6'ncı katından düşen işçi dengesini kaybederek zeminde bulunan tuğlaların üstüne düştü

29 Ekim 2014 17:37

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde, 8 katlı apartman inşaatında çalışan Ömer Sönmez (50), 6'ncı katta inşaat asansörüyle çıkartılan tuğlaları indirmek istediği sırada dengesini kaybetti. Bu sırada asansörün sepetine tutunan Sönmez, bir süre asılı kaldıktan sonra zemindeki tuğlaların üzerine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Sönmez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

 

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