YHT tünel inşaatında iş makinesi işçiyi ezdi

Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Sakarya’nın Geyve ilçesi geçişinde yapımı devam eden tünel inşaatında, paletli ekskavatör iş makinesinin altında kalan 33 yaşındaki Mustafa Akbaş yaşamını yitirdi.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, YHT tünel inşaatında paletli ekskavatör iş makinesi operatörü manevra yaparken işçi Mustafa Akbaş’ı fark edemedi. Talihsiz işçi iş makinesinin paletlerinin altında ezilerek can verdi.
Bir iş makinesinin kepçesiyle tünelden çıkarılan Mustafa Akbaş’ın cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, ekskavatör operatörü gözaltına alındı.