Ağaoğlu: İnşaatlardaki işçi ölümleri kaza değil cinayet

Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, inşaatlardaki işçi ölümleri hakkında “Gerekli önlemlerin olmadığı şantiyedeki ölümler kaza değil cinayettir. Biz her türlü maliyeti göze alıp yeni sistemler uygulamaya soktuk. İnsan hayatı hiçbir bedel ile kıyaslanamaz” dedi.

Yılın ilk 9 ayında şantiyelerde hayatını kaybeden işçi sayısı 1414’ü buldu. Geçtiğimiz ay Mecidiyeköy’de 10 işçinin hayatını kaybetmesi sonrası gündeme gelen iş güvenliği hala tartışılıyor. İnşaat sektöründe çok sayıda firmanın yeterli önlemleri almadan faaliyetlere devam ettiğini belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, “Biz milyonluk ek maliyetle güvenlikleri en üst seviyeye çıkardık. Hiçbir bedel insan canı ile kıyaslanmaz. Ancak pazarda iş güvenliği eğitimi vermeden ve işçisinin sigortasını dahi yapmadan iş yapan firmalar var. Bunlar da haksız rekabet yaratıyor” dedi.

İşçiyi nasıl koruyorlar

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz, Ağaoğlu ve ekibiyle iş güvenliği konusunu İstanbul Maslak’taki şantiyelerinde konuştu. Türkiye’de yeni olan sistemler hakkında Maslak 1453 gayrimenkul projesinin Genel Koordinatöre Mimar A. Murad Acar bilgi verdi.

Maslak’ta yükselen kulelerin etrafında sarı paneller dikkat çekiyor. Binanın tepesinde bulunan bu sistem yüksek binalarda uygulanması gereken bir iş güvenliği sistemi. Acar bu panelleri şöyle anlatıyor:

“3 kat panellerde rüzgar etkisi ve düşme ihtimalleri sıfıra indiriliyor. Biz 50 kattan yüksek olacak 7 blokta bunu kullanacağız. Her bir panel için 600 bin Euro ödeniyor. Almanya’da fuarları, Rusya’da yüksek binaları inceleyerek bu sistemi satın aldık.”

Acar, panel dışında tüm binaları futbol sahalarındaki kalelerin arkasındaki filelere benzeyen bir ağ ile kapladıklarını belirtti. 200 kiloya kadar dayanan bu ağlar malzeme düşmesi sonucu olan iş kazalarını engelliyor. Binanın metrekaresine göre değişmekle birlikte her bir binanın ağ kaplaması için ortalama 40 bin lira harcanıyor. Acar diğer bir güvenlik unsuru ise vinç operatörleri için uygulandığını dile getirdi. 42 vinç bulunan şantiyede tüm vinçler takip ediliyor ve olası bir çarpışma engelleniyor.

Risk hep var

Her türlü önlemlerin alındığı şantiyede dahi kaza riski olduğunu söyleyen Ağaoğlu, bunu insan faktörünün etkin olmasına bağlıyor. Firmaların riski düşürmek adına gerekli önlemleri almakla sorunlu olduğunu dile getiren Ağaoğlu, çalışanların eğitimine de önem verilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Maslak 1453 projesinin şantiye alanında yaklaşık 5 ay önce bir işçi hayatını kaybetti. Olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirten Ali Ağaoğlu, “Bilirkişi raporlarına göre işçimiz başka bir arkadaşının elindeki malzemeyi düşürmesi ile hayatını kaybetti. Yapılan söküm işleminde bir demir parçası, bareti olduğu halde o işçinin ölümüne neden oldu. Söküm işlemini yapan yüklenici bilgi vermeden işlem yaptığı için bu olay yaşandı. Biz işçinin ailesine sigorta ödemesi dışında yardımda bulunduk ama gerçek şu ki hiçbir güç onu geri getirmeye yetmez” dedi.

24 bina inşa edilecek proje alanında 50’ye yakın alt yüklenici ve 3 bin 200 işçi bulunuyor. Projede 137 iş güvenliği uzmanı çalıştırıldığı belirtiliyor. Şantiyede 4 doktor 2 de ambulans beklenildiği belirtiliyor.