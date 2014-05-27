Ağaoğlu şantiyesinde bir işçi hayatını kaybetti, işçiler şirketi protesto etti

Ağaoğlu'nun Maslak'taki şantiyesinde bir işçi hayatını kaybetti. İşçiler ölümün ardından inşatta ambulans olmadığını belirterek inşaat şirketini ve taşeron şirketi protesto etti. Şantiyede çalışan iki bin işçi iş bıraktı.

Kaza, Ağaoğlu Maslak 1453 İstanbul şantiyesinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Şantiye alanında çalışan 2 çocuk babası inşaat işçisi Hakan Tek'in (29) başına inşaatın üst katından demir direk (teleskop direği) düştü. Bir anda yere yığılan Hakan Tek için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri Hakan Tek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İşçilerden tepki

Olayın ardından, inşaatta çalışan işçiler, iş güvenliği alınmadığı gerekçesiyle şirket yetkililerine tepki gösterdi. Bir süre slogan atan inşaat işçileri ile görevliler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

İşçiler taşerondan şikayetçi

Kazanın ihmal sonucu meydana geldiğini ileri süren işçiler, file olması durumunda can kaybının olmayacağını söylediler. Ana firmadan kimsenin kaza yerine gelmediğini dile getiren işçiler, “Şurada yanlış bir kazık çakılsa, ana firmadan herkes gelirdi. Ama şu anda kimse yok. İnşaatta 3 binden fazla işçi var. İşçilerin hepsi taşeron çalışıyor" dediler.

Cumhuriyet Savcısı'nın ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası, Hakan Tek'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ağaoğlu'ndan açıklama

Kazayla ilgili olarak Ağaoğlu Şirketler Grubu'ndan da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şantiyede 2 gün "yas" ilan edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Maslak 1453 projesinde çalışan işçimiz Hakan Tek, başına yüksekten düşen demir parçasından aldığı darbe sonucu yaşamını yitirmiştir. İşçimizin çalıştığı Maslak 1453 projesinin şantiyesinde iki günlük yas ilan edilmiştir. 43 kişiden oluşan iş güvenliği ekibinin bulunduğu Maslak 1453 projesinde, 3 koruma bandına rağmen demirin nasıl düştüğü görevli ekipler tarafından araştırılmaktadır.

Ağaoğlu Şirketler Grubu olarak, işçimize Tanrı'dan rahmet, ailesine ve mesai arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz."