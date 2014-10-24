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Yaşam

Kadıköy'deki rezidans inşaatında üzerine kalas ve demir düşen işçi öldü!

Kadıköy Kozyatağı'ndaki bir rezidans inşaatında iş cinayetlerine bir yenisi eklendi

24 Ekim 2014 12:51

İş cinayetlerine bir yenisi eklendi. Kadıköy'de 14'üncü kattan üzerine iskele kalas ve demirleri düşen işçi hayatını kaybetti.

Kadıköy Kozyatağı'nda bir rezidans inşaatında 14. kattaki iskelenin çökmesi sonucu demir ve kalasların üzerine düştüğü işçi hayatını kaybetti.

Olay, Kozyatağı Değirmen Sokakta'ki bir rezidansın inşaatında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre işçiler işe başladıktan kısa bir süre sonra yüksek bir gürültü duyuldu. Sesler üzerine inşaattan çıkan işçiler inşaatın 14'üncü katındaki iskeleden çelik direklerin ve kalas denilen tahta parçalarının düştüğünü gördü. Parçaların düştüğü yere giden işçiler bir arkadaşlarının malzemelerin altında kaldığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, işçinin öldüğünü belirledi.

Ölüm haberi üzerine işçinin arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Polis ölümle sonuçlanan olayla ilgili çalışma başlattı. İnceleme devam ediyor

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