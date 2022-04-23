Adana Demirspor 1-3 Trabzonspor (Maç sonucu)

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında zorlu Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan çekişmeli karşılaşmayı lider Trabzonspor 3-1 kazandı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Peres ve 12. dakikada Cornelius ve 61. dakikada Djaniny kaydetti. Adana Demirspor'un tek sayısı ise 75. dakikada Arjantinli oyuncusu Vargas'tan geldi. Adana Demirspor 90+3. dakikada Loic Remy ile penaltıdan yararlanmadı.

Bu sonuçla puanını 76'ya çıkaran lider Trabzonspor kalan 4 maçtan sadece 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bordo-mavili ligin 35. haftasında sahasında

İki haftadır kazanamayan Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.

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Stat: Yeni Adana Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli (Dk. 46 Tayyip Talha Sanuç), Samet Akaydın, Rassoul (Dk. 70 Alper Uludağ), Gökhan İnler, Bjarnason (Dk. 88 Dokovic), Akintola (Dk. 70 Erhun Aksel Öztümer), Vargas, Yunus Akgün, Assombalonga (Dk. 83 Remy) Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres (Dk. 30 Ahmetcan Kaplan), Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan Toköz, Hamsik (Dk. 88 Berat Özdemir), Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Bakasetas), Visca (Dk. 79 Yusuf Erdoğan), Kouassi (Dk. 46 Djaniny), Cornelius Goller: Dk. 7 Peres, Dk. 12 Cornelius, Dk. 61 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 75 Vargas (Adana Demirspor) Sarı kartlar: Dk. 2 Deli (Adana Demirspor), Dk. 86 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Maçtan önemli anlar

2. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Visca, Deli ile girdiği mücadelede yerde kalınca Trabzonspor penaltı kazandı. Abdülkadir Ömür'ün kullandığı penaltı atışında kaleci Muric doğru köşeye uzanarak topu çıkardı, ardından defans topu kornere attı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonucu penaltı atışı sonrası topu uzaklaştıran Akintola'nın vuruştan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle penaltının yeniden atılması karanını verdi. 7 dakikada Peres'in kullandığı atışta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

12. dakikada misafir takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta son çizgiye inen Visca'nın ortasında kale sahası içinde yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda top kaleci ağlarla buluştu: 0-2

17. dakikada Hamsik'in pasıyla topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı civarında vuruşunda kaleci Muric topa hakim oldu.

20. dakikada sağ kanattan Gökhan İnler'in ceza sahasının soluna uzun pasında topla buluşan Vargas'ın kafa vuruşunda kale sahası içinde Assombalonga yetişemeyince top, kaleci Uğurcan Çakır'ın kontrolünde dışarı çıktı.

24. dakikada Assombalonga'nın sol kanattan pasında ceza sahası içinde göğsüyle topu kontrol eden Yunus Akgün'ün topu indikten sonraki vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

26. dakikada Kouassi'nin sol kanatta ceza sahası içinde son çizgiden geriye çıkardığı topa Abdülkadir Ömür’ün vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

36. dakikada Samet Akaydın'ın ceza sahası içine uzun pasında Vargas'ın ayak içiyle önüne çıkardığı topla buluşan Yunus Akgün'ün sol ayağının dışıyla yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, son anda uzanarak topu dışarı çeldi.

39. dakikada ceza sahası içinde Yunus Akgün'ün pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Bjarnason'un vuruşunda top direkten döndü.

45+4 dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Ancak maçı uzattığı 6 dakikadan erken bitirdiğini fark edince oyuncuları geri çağıran Uğurlu, hakem atışıyla oyunu yeniden başlattı.

Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Akintola'nın kale alanına gönderdiği topu defansta Hamsik kornere attı.

56. dakikada Bjarnason'un pasında topla buluşan Vargas'ın ceza sahasındaki Akintola'ya ortasında top dışarı çıktı.

59. dakikada ceza alanına giren Assombalonga'nın aldığı pasta topla buluşmadan pozisyonunu bozarak topla buluşmadan topun dışarı çıkmasını sağladı.

61. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Cornelius ile paslaşarak ceza sahasına giren Djaniny'in vuruşunda kaleci Muric topu ayaklarıyla çıkardı. Dönen topu önünde bulan Djaniny'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

75. dakikada Adana Demirspor maçta ilk golüne ulaştı. Yunus Akgün'ün yerde kalmasıyla ceza yayı içinde kazanılan serbest atışı kullanan Vargas'ın vuruşunda top sol üst çaprazdan ağlarla buluştu: 1-3

84. dakikada Remy penaltı noktasında buluştuğu topa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

90+2. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Samet Akaydın, Ahmetcan Kaplan ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 90+3. dakikada Remy'nin kullandığı penaltı atışında top direkten dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor maçtan 3-1 galip ayrıldı.