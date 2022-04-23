Montella'dan hakem tepkisi: İnanılmaz, böyle penaltı nasıl verilir

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'a 3-1 kaybettikleri mücadeleyi değerlendirdi.

Vincenzo Montella, "Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularımız sonuna kadar mücadele etti. Hakemler tarafından bazı kararlar vardı, 40 yıllık deneyimim var, VAR'ın olduğu dönemde böyle bir penaltı verilmesini inanılmaz gülünç buluyorum. Sadece gerçekten dengeli bir hakemliğin eksikliğini hissettim." dedi.

İtalyan teknik adam, "Şu anda hala yarışın içindeyiz ama son 10 maçtır pozisyonların genelinde bize karşı çalınan bir durum var." ifadelerini kullandı.