Fenerbahçeli yöneticiden penaltı tepkisi: "Gol olana kadar attır"

Fenerbahçeli yönetici Mustafa Kemal Danabaş, Trabzonspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçta kazandığı penaltının tekrar edilmesine tepki gösterdi.
Trabzonspor'un Adana Demirspor ile karşılaştığı maçta 2. dakikada kazanılan penaltı sonrası Fenerbahçeli yönetici Mustafa Kemal Danabaş'tan bir paylaşım geldi.
Bordo-mavili ekibin kaçırdığı penaltı atışının tekrarlanmasına tepki gösteren Danabaş yaptığı paylaşımda, "Gol olana kadar attır" ifadelerini kullandı.
Mustafa Kemal Danabaş'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İşte yapılan o paylaşım: