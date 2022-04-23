Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Beşiktaşlılar kusura bakmayın; tüm Türkiye tiyatro seyretti

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Trabzonspor maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenildi. Ev sahibi takım duraklamada Loic Remy ile penaltıdan yararlanamadı.

Maçın ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Twitter hesabından isyan etti.

Murat Sancak, "Statta olsaydım 3 tane televizyon kırmıştım. Maalesef cezalı olduğum İçin kıramadım. Beşiktaşlılar kusura bakmayın; tiyatro seyretti tüm Türkiye! Ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar ceza vermek için. Söylenecek şeyler söylendi." ifadelerini kullandı.

Sancak, "Ama kimsenin hakkı kimsede kalmayacak. Provoke edilmek istenildi ama sağduyulu taraftarımız bu oyuna gelmedi. Sağ olsunlar kursaklarında kaldı. Amaçlarına ulaşamadı. Onlar kendilerini biliyorlar. Gün ola hayır ola. Onurlarıyla eksiklere rağmen mücadele ettiler, takımımı tebrik ediyorum" dedi.

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