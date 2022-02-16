Murat Sancak televizyonu söküp sahaya atmaya kalktı, Ahmet Nur Çebi tribün değiştirdi

Adana Demirspor-Beşiktaş maçında tribünde de gerginlik yaşandı. Ahmet Nur Çebi, Murat Sancak’ın maç sırasındaki agresif tavırları ve televizyonu sökmesi üzerine devre arası locaya geçti.

Sezonun pozisyonlu mücadelelerinden birine sahne olan Adana Demirspor-Beşiktaş maçı sırasında protokol tribününde tatsız olaylar yaşandığı ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, karşılaşmanın ilk yarısında protokol tribününde oturan siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Kemal Erdoğan, Bilgihan Sürmen ve Fırat Fidan’ın, yaşanan gerginlik nedeniyle devre arasında tribün değiştirdiği belirtildi.

Hakemin bazı kararları sonrası agresif hareketlerde bulunan Sancak’ın tribündeki televizyonu sökmesinden rahatsız olan Çebi, “Burada maç izlemek istemiyorum” diyerek başka yere geçmek istedi. Çebi ve beraberindekiler stattaki 20 numaralı locaya götürüldü ve ikinci yarıyı orada seyretti.

Öte yandan Adana Demir Başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi.

"FETÖ'cü hakemleri temizleyin"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hakem kararlarına çok sert tepki gösteren Sancak, çarpıcı iddialar ortaya attı.

Murat Sancak, "TFF başkanına, MHK başkanına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti. Oyun oynatmadı. Futbolcuları tehdit etti. İtiraz edeni tehdit ediyor. Biz atınca VAR'a gitti. Bizim yediğimiz golde VAR'a niye gitmiyorsun. Barış Sarper Saka mı ne karın ağrısıysa. Attığımız son gole bakınca Balotelli önünü kesmiyor kalecinin, ofsayt yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler. Sayın Nihat Özdemir başkanım, hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseri. Başkanım, MHK Başkanım sizlerden rica ediyorum. Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı. Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarları galeyana getirdi. Yeter ama artık yeter! Bu kadar hakemlere destek olan biri olarak seyircilerin beni eleştirdiği yerde, hiçbir zaman hakem eleştirmedim. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez. Bana ceza verebilirsiniz ama doğruları söylemekten kaçınmayacağım." ifadelerini kullandı.