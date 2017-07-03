Adalet Yürüyüşü'ne katılan HDP dev Türk bayrağıyla karşılandı, İstanbul'a 100 km'den az kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "Adalet Yürüyüşü" on dokuzuncu gününü geride bıraktı. 420 kilometrelik yürüyüşte bugün 19, şimdiye kadar yaklaşık 325 kilometre yol katedildi. Korteje katılımın, hafta başı olması nedeniyle son iki güne kıyasla düştüğü gözlendi. Yürüyüşe katılan HDP, dev Türk bayrağı ile karşılandı. HDP heyeti, kısa bir süre Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüdü.

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, kortejin zaman zaman "protesto" edildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"İstanbul'a yaklaştıkça bazı provokasyonlar olacak diye duyumlar alıyoruz. O yüzden bize katılan herkese söylüyoruz; nasıl bir provokasyon olursa olsun sadece alkışlayın. Biz bir dava için, biz bir huzur için yürüyoruz. Dolayısıyla bize taş da atılsa gül kabul ediyoruz. Bize küfür de edilse, iyi sözlerle karşılık veriyoruz. Hep beraber idealimiz için, çocuklarımız için, adalet için yürüyeceğiz. Hepinize şükran borçluyum."

Kılıçdaroğlu ayrıca, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde öldürülen AKP İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ile Van'ın Özalp ilçesinde öldürülen AKP İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin ailesine baş sağlığı dileklerini iletti.

HDP heyetine Kandıra'da engelleme

Eski Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ'ın da tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi önünde yapacağı açıklama sonrası "Adalet Yürüyüşü"ne katılacak HDP heyeti, ilçe girişinde durduruldu. Partinin Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, T24'e yaptığı açıklamada cezaevine 10-15 kilometre kala heyetin durdurulduğunu söyledi. Heyet, daha sonra korteje katılarak Kılıçdaroğlu ile birlikte kısa bir süre yürüdü.

"Maltepe'de de sadece 'adalet' pankartı olacak"

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı da tarihinde ilk kez bugün çadırda gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 9 Temmuz'da İstanbul'un Maltepe ilçesinde yapılacak "büyük miting" ile ilgili olarak "Tek bir pankartımız var, adalet. Maltepe'de de sadece adalet pankartımız olacak. Maltepe'ye adalet isteyen herkes davetlidir. Türk bayrağı dışında bayrak olmayacak, adalet dışında pankart olmayacak, hak, hukuk, adalet dışında slogan olmayacak" dedi.

Tezcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın sağlık durumlarına ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Son haftaya girdik. Problem yaşayan arkadaşlarımız oldu. Tekin Bingöl ve Hüseyin Yıldız'ın da sağlık durumları iyi. Tüm sorunlara rağmen yürüyüşümüz devam edecek."

Korteje bugün, Hürriyet yazarı Ayşe Arman, diken.com.tr yazarı Levent Gültekin, Kurtalan Ekspres üyeleri, Sadık Gürbüz ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Tansel Çölaşan ile Genel Sekreter Öner Tanık da katıldı.

Öte yandan, yarın saat 09.00'da başlayacak olan yürüyüşte (4 Temmuz) CHP'nin ilk seçilmiş belediye başkanı Leyla Atakan'ın mezarının ziyaret edileceği öğrenildi.

İşte dakika dakika yaşananlar

19.40 1011 metrelik Türk bayrağının sonunun konaklama alanına ulaşması yaklaşık yarım saat aldı.

19.09: Kortej, 19. günün ardından, İzmit girişindeki Yahyakaptan Mahallesi yakınlarındaki konaklama alanına ulaştı.

19.05 Korteje eşlik etmesi için 1011 metrelik dev Türk bayrağı bir kez daha açılırken, yürüyüşçüleri da çok sayıda bayrak dağıtıldı. 1011 metrelik bayrakla İzmit'e giriş yapıldı.

18.50 Balyoz davası yargılanan ve 18 yıl hapis cezası aldıktan sonra Yüksek Askeri Şûra kararıyla emekliye sevk edilen Koramiral Can Erenoğlu da yürüyüşe katıldı.

18.40 Adalet yürüyüşçüleri ve Kılıçdaroğlu'nu kent merkezi girişinde, 'Hayr'ın kenti İzmit'e hoşgeldin adaletin elçisi' pankartı karşıladı. Üst geçide çıkan vatandaşlar, Kılıçdaroğlu geçmeden önce yola karanfil de döktü.

18.20 Yol üzerinde çok sayıda kişi yürüyüşe alkışlarla destek verirken, yol üzerinde oturan bazı vatandaşlar ise Erdoğan posterleri asarak protesto gerçekleştirdi.

18.05 HDP heyeti, Kılıçdaroğlu'yla birlikte birkaç yüz metre yürümelerinin ardından kortejden ayrıldı. HDP heyeti kortejden ayrılmalarının ardından kısa bir açıklama yaptı.

18.00 HDP ve CHP'nin buluştuğu sırada basının yoğun ilgisi nedeniyle izdiham yaşandı.

17.48 HDP heyeti, Kılıçdaroğlu'nu bekliyor.

17.45 HDP’lilere hoş geldiniz demek için öne gelen CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, herkesle tek tek tokalaştı.

17.40 Adalet Yürüyüşü Ankara yönünden yürürken, HDP heyeti de İstanbul yönünden ilerlemeye başladı.



17.35 Adalet yürüyüşçüleri, HDP'yi Türk bayraklarıyla karşılayacak. Korteje eşlik etmesi için 1011 metrelik dev Türk bayrağı bir kez daha açılırken, yürüyüşçüleri da çok sayıda bayrak dağıtıldı.

16:12 - Hava sıcaklığı dolayısıyla kortejin hareket saati 17.30'a ertelendi.

15:00 - CHP PM toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Bülent Tezcan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

12:15 - CHP'nin ilk kez çadırda topladığı Parti Meclisi toplantısı, gazetecilerin görüntü almasının ardından başladı. Meclis toplantısı sonrasında, saat 15.00'te basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

10:58 - Yürüyüş, Kartepe Uzunçiftlik mevkiinde öğle arası için durdu.

10:39 - 17 Ağustos 1999 depreminden en çok etkilenen bölgelerden geçen yürüyüşe adalet talebiyle depremzedeler de katıldı.

10:26 - 'İstanbul: 100 kilometre' tabelası görüldü.

10:06 - Yürüyüş başladı. İkinci etapta 4 kilometre yol alınacak.

09:23 - Yürüyüş İbrikdere mevkiinde günün ilk molasını verdi. Kısa bir dinlenmenin ardından yeniden yola çıkılacak.



08:53 - Uzuntarla girişinde Kılıçdaroğlu'nu bekleyen vatandaşlar, yürüyüşçülere erik ikram etti.

08:22 - Kılıçdaroğlu, şehir dışından gelerek yol kenarında dizilen vatandaşların alkışlarıyla yürüyüşüne devam ediyor.

08:19 - Kortej, bugün ilk etapta 6 kilometre yol alacak.

08:17 - Hürriyet yazarı Ayşe Arman ve Diken.com.tr yazarı Levent Gültekin de korteje katıldı.

08:14 - 315 kilometreyi geride bırakan yürüyüşün 19. günü başladı.