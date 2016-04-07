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Adalet Bakanı: YSK, bundan sonraki seçimlerde vatandaşların bilgilerini partilerle paylaşmayacak

50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin siyasi partiler üzerinden sızdırıldığı öne sürülmüştü

07 Nisan 2016 14:16

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin internete sızdırılmasına ilişkin olarak, Ulaştırma ve Haberleştirme Bakanı Binali Yıldırım'ın "2009 ve sonrasındaki seçim dönemlerinde siyasi partilere verilen bilgiler üzerinden sızdırılmış" sözlerini hatırlatarak, "YSK, bundan sonraki seçimlerde vatandaşların bilgilerini partilerle paylaşmayacak" dedi.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kimlik bilgilerinin sızdırılmasıyla ilgili çalışma içerisinde bundan sonra seçimlere girerken YSK'nın açıklayacağı bilgilieri sınırlandırmayı düşünüyoruz. YSK, bundan sonraki seçimlerde vatandaşların bilgilerini partilerle paylaşmayacak. Yasal sınırlamalar getireceğimizi ifade etmek istiyorum.

Bazı basın yayın organlarında da bizim yaptığımız açıklamalarla sayın Başbakanımızın yaptığı açıklamaları karşılaştırın, siyasi üsluplarını çirkinleştiren siyasetçileri de görüyoruz. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın açıklamaları bütün bakanlıklar bu konuşmaları takip ederler, kendileriyle ilgili bir konu gündeme getirilirse o açıklamayı talimat kabul ederler ve çalışmalar başlatılır.

Devlet geleneklerini bilmeyen siyasiler de bunları çarpıtmaktadır. Türkiye'nin barış içinde karşılanması için, vatandaşların her ihtiyacına karşılık verilebilmesi için her türlü çalışmayı yapmaktayız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasayı gözetme ve Başbakan'ımızın yürütme organının başı olması sebebiyle ülkeyi yönetmektedir. Ülke yönetiminde sayın Başbakanımızın, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarına uygun hareket ediyoruz, gelenek budur. Geleneklerden anlamayanlar bunlardan fitne çıkarmaya çalışıyorlar.

Beceremezsiniz, samimi insanların arasını bozmaya samimiyetsizlerin gücü yetmez."

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