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Binali Yıldırım: 50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin çalınması geçmişte yaşanmış, bilgimizde olan bir konu!

AP'ye göre internete yüklenen veri tabanı, "Bugüne kadarki kamuya ait en büyük bilgi sızıntısı"ydı

05 Nisan 2016 16:52

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 50 milyona yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kimlik bilgilerinin çalınmasıyla ilgili olarak, “Geçmişte yaşanmış, bildiğimiz bir konudur, yeni değil” dedi. 

Hackerlar tarafından 46 milyon 611 bin 709 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait kimlik bilgilerinin çalındığı medyaya yansımış, AP "Bugüne kadarki en büyük kamuya ait bilgi sızıntısı" diye yazmıştı.

Sızıntının ortaya çıkmasının ardından Bakan Yıldırım yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu haber çok eski bir haber. 2010 yılında da böyle bir iddia ortaya atılmıştı. Şimdi bu, zaman zaman ısıtılıp ısıtılıp gündeme getiriliyor, yeni bir haber gibi servis yapılıyor. Şu an ortaya çıkan haberlerin güncel bir değeri yok. Bu, bildiğimiz bir konudur, geçmişte yaşanmış bir hadisedir."

Söz konusu bilgiler TC kimlik numarası, ad, soyad, anne adı, baba adı, cinsiyet, doğum yılı, doğduğu şehir, nüfus kayıt yeri ve açık adresten oluşuyor.

Veri tabanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ait bilgilerin de olduğu öne sürülmüştü.

 

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