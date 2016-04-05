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'50 milyona yakın Türk vatandaşının kimlik bilgileri internete sızdırıldı' iddiası

Verileri ele geçiren sunucuların Romanya'da olduğu belirtildi

05 Nisan 2016 11:44

Bilgisayar korsanları tarafından internete yüklenen bir veri tabanının, 50 milyona yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kişisel bilgilerini içerdiği iddia edildi.

Toplamda 49 milyon 611 bin 709 kişiye ait kimlik bilgilerini barındıran veri tabanını inceleyen Associated Press (AP) haber ajansı, "Sorguladığımız 10 TC kimlik numarasının 8'i listede doğru detaylarla birlikte yer alıyordu" dedi.

AP,  internete yüklenen veri tabanını "Bugüne kadarki en büyük kamuya ait bilgi sızıntısı" olarak niteledi. Veri tabanının yüklendiği internet sitesine konan mesajda "Türkiye'deki geri kalmış ideolojilerin, kayırmacı anlayışın ve giderek yükselen radikal dindarlığın döküntü ve zayıf bir teknoloji altyapısına yol açacağı kimin aklına gelirdi ki?" denip, "Erdoğan için bir şey yapın! Ülkenizi mahvediyor, tanınmaz hale getiriyor" ifadelerine yer veriliyor.

Veri tabanını ele geçiren bilgisayar korsanlarının kullandığı bilgisayarların sunucularının Romanya'da olduğu gözüküyor. Verilerin yükselndiği internet sitesinin web alanının ise İzlanda'dan alındığı belirlendi.

Veri tabanının yüklendiği internet sitesine konan mesajda "Türkiye'deki geri kalmış ideolojilerin, kayırmacı anlayışın ve giderek yükselen radikal dindarlığın döküntü ve zayıf bir teknoloji altyapısına yol açacağı kimin aklına gelirdi ki?" deniyor.

Şu ana kadar konuyla ilgili Türkiye'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Veri tabanında yer alan bilgilerse şunlar:

-TC kimlik numarası

-Ad

-Soyad

-Anne Adı

-Baba Adı

-Cinsiyet

-Doğum Yılı

-Doğduğu Şehir

-Nüfus Kayıt Yeri

-Açık Adres

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