Adalet Bakanı: Cumhurbaşkanı'mızın 'vatandaşlıktan çıkarma' açıklamasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün “terör örgütü yandaşlarının vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğine" dair açıklaması üzerine Başbakan Ahmet Davutoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Adalet Bakanı Bozdağ, "Talep üzerine vatandaşlıktan ayrılmak olduğu gibi vatandaşlığı kazanmış olan şahıslar da oluyor. Şu an bu kurallar mevcut mevzuata göre uygulanır. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama yeni kuralları öngörüyor. Bu açıklamaya ilişkin çalışmalar yapılacaktır" dedi.

Kurtulmuş: İhtiyaç olursa yapılır

Anadolu Ajansı'nın Editor masasına konuk olan Numan Kurtulmuş, "Vatandaşlıktan çıkarılma konusunda Adalet Bakanlığı'nın henüz yaptığı bir çalışma yok ama ihtiyaç olursa yapılır" şeklinde konuştu.

Davutoğlu: Çalışmamız yok

Başbakan Ahmet Davutoğlu ise dün akşam Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye yapacağı ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili “Eğer bir ülkede bir kişi, terör yaparak o ülke insanına zarar vermeyi bir amaç edinmişse zaten o ülkeyle, o ülke insanlarıyla olan manevi bağını koparmış demektir. Şu anda henüz olgunlaşmış bu tarz bir çalışmamız veya üzerinde tartışılmış bir konu yok” dedi.

Erdoğan ne demişti?

"Eğer buna meydan okuma deniliyorsa, evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kem gözle bakan, kötü niyet besleyen herkese, milletim adına, Cumhurbaşkanı sıfatıyla ben de meydan okuyorum. Belki biz bir ölüyoruz ama en az 10 da, 20 de, 30 da onlardan öldürüyoruz. Bu, bu şekilde devam ediyor. Terör örgütünün yandaşlarını devre dışı bırakmak için vatandaşlıktan çıkartma dahil gereken tüm önlemleri almakta kararlı olmalıyız. Bunlar bizim vatandaşımız dahi olamazlar."