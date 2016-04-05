Erdoğan: Terör örgütü yandaşlarını vatandaşlıktan çıkarmak dahil her önlemi almalıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güneydoğu'da PKK'ya karşı yürütülen operasyonlara ilişkin olarak, "Biz bir ölüyoruz ama 10 da, 20 de, 30 da onlardan öldürüyoruz. Terör örgütü yandaşlarını vatandaşlıktan çıkarmak dahil her önlemi almalıyız. Bunlar bizim vatandaşımız dahi olamaz" dedi.

"Milletimiz bu toprakları her karışına döktüğü kanla, beş vakit alnıyla damgalayarak vatan etmiştir" diyen Erdoğan, "Her kim ki vatana göz dikerse bin yıldır ödediğimiz bedellere baksın, ona göre adım atsın. Zira o adım son adımı olabilir. Bu sözüm farklı isim ve söylemlerle ülkemizin bütünlüğünü hedef alan herkesedir. Eğer buna meydan okuma deniyorsa evet Türkiye Cumhuriyeti'ne kem gözle bakan herkese milletim adına Cumhurbaşkanı sıfatıyla meydan okuyorum" ifadesini kullandı.

Avukatlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde avukatlara hitap eden Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Biz bunu kararlılıkla sürdüreceğiz. Şehitlerimizin toprağa düşen her damla kanı bu toprakların bizim ebedi vatanımız olduğunun birer tapusudur, mührüdür. Dün de ifade ettim, eğer devlet olarak terör örgütüyle mücadeleyi ahlak, vicdan ve hukuk ölçülerinde yürütmezsek bu mesele bizim için 3 günlük iştir. Terör örgütü evlere, sokaklara, odalara, Kuran’ın cildinden oyuncaklara, şeytanın bile aklına gelmeyecek yerlere bomba koyarak insanlıktan nasibini almadığını göstermiştir. Aslan gibi mücadele etmeyi, mertçe davranmayı sürdüreceğiz. Biz düşmanını bile milletini sırtından vuran bir millet olmadık. Göğüs göğse çarpışarak bir millet olduk. Özelliğimiz bu. Bu milletin tarihinde alçaklık yoktur, soykırım yoktur, kimseyi gereksiz incitmek yoktur.

Yalanın, riyanın, sahtekarlığın en üst seviyeye çıktığı bu yapıya daima teyakkuz halinde olmalıyız. Takiye bunlarda var, onun için de çok dikkatli olmak lazım. Aynı şekilde bölücü terör örgütüyle aynı hedefleri paylaşanlar da her fırsatta kinlerini, nefretlerini, ihanetlerini sergiliyorlar. Akademisyen görünümlü destekçi, gazeteci kimlikli casus, memur unvanlı milis olarak terör örgütünün evlerine girenlerin, elinde silahı olanlardan hiç farkı yoktur.

Kuzu postuna bürünmüş sırtlanlar terör örgütüyle aynı amaca hizmet ediyorlar. Milletçe dikkatli olmalıyız. Devletine ve milletine ihanet içinde olan hiç kimseyi sırtımızda taşımak zorunda değiliz. Güvenlik güçlerimiz teröristlerle mücadelesini hassasiyetle yürütüyor. Şehitlerimiz oluyor, şüphesiz ki ciğerimiz yanıyor. Gün geliyor biz de anneler gibi mahsun hale düşüyoruz. Şunu da biliyoruz, bu araziler tapu kadastrosundaki arsa değildir.

"Terör örgütü yandaşlarını vatandaşlıktan çıkarmak dahil her önlemi almalıyız"

Bizim bu vatan topraklarımızı ne yazık ki kendilerine göre operasyon yapanlar, oraları adeta tarla haline dönüştürmek isteyenlerle güvenlik güçlerimiz onlara gerekli dersi veriyor. Belki biz bir ölüyoruz ama en az on da yirmi de otuz da onlardan öldürüyoruz. Bu bu eşkilde devam ediyor. Devre dışı bırakmak için Terör örgütü yandaşlarını vatandaşlıktan çıkarmak dahil her önlemi almalıyız. Bunlar bizim vatandaşımız dahi olamaz.

Hiçbirimiz bir an bile aklımızdan çıkarmayalım, bizim gidecek başka bir vatanımız yok. Vatanını kaybetmenin, rüzgarın önünde savrulan yaprak gibi sürüklenmenin bölgedeki gelişmelere bakınca görüyoruz. Manidardır, merhum Arif Nihat Asya’yı görmedim, tanımadım. Ama eserleriyle kendisini çok sevdim.

Milletimiz bu toprakları her karışına döktüğü kanla, beş vakit alnıyla damgalayarak vatan etmiştir. Her kim ki vatana göz dikerse bin yıldır ödediğimiz bedellere baksın, ona göre adım atsın. Zira o adım son adımı olabilir. Bu sözüm farklı isim ve söylemlerle ülkemizin bütünlüğünü hedef alan herkesedir. Eğer buna meydan okuma deniyorsa evet Türkiye Cumhuriyeti'ne kem gözle bakan herkese milletim adına Cumhurbaşkanı sıfatıyla meydan okuyorum.