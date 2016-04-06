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Numan Kurtulmuş'tan 'vatandaşlıktan çıkarma' açıklaması: İhtiyaç olursa yapılır

"Terör dediğimiz sadece karşımızdaki birkaç bin militandan ibaret bir mesele değildir"

06 Nisan 2016 13:34

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Terör örgütü yandaşlarını vatandaşlıktan çıkarmak dahil gereken her önlemi almalıyız" açıklamasıyla ilgili, "Adalet Bakanlığı'nın henüz böyle bir çalışması yok, ihtiyaç olursa yapılır" dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Numan Kurtulmuş,  "PKK, tarihi boyunca hiç olmadığı kadar çok desteği almaktadır, dışarıdan almaktadır. Bu kadar silahlı, cani, gaddar bir örgüt bir barış havarisiymiş gibi gösteriliyor dünya kamuoyunda" dedi. Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Terör dediğimiz sadece karşımızdaki birkaç bin militandan ibaret bir mesele değildir, Türkiye'nin beka meselesidir. Bununla ilgili de ciddiyetle bu sürecin üzerine gidilmektedir. Ümit ederim ki sonuç alınır. Ama 'şu gün biter, bugün biter' demek yanlış olur, kamuoyunu yanıltma olur. Türkiye'ye terörle çelme takarak yere düşürülmek isteniyor. Güvenlik kuvvetlerimiz ilk defa böyle koordineli bir şekilde terörle mücadele yürütüyor."

 

"İhtiyaç olursa yapılır"

 

"Vatandaşlıktan çıkarılma konusunda Adalet Bakanlığı'nın henüz yaptığı bir çalışma yok ama ihtiyaç olursa yapılır."

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