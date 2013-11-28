Acun Ilıcalı: Başbakan'ı çok seviyorum, ekranda ölmek istiyorum

TV 8'i satın aldıktan sonra bu konuda sık sık haberlerin çıkmasına şaşırdığını belirten Acun Ilıcalı, "Ben konuşulacağını düşünüyordum, ama böyle bir şey hiç görmedim. Medya takipten herhalde en çok konuşulan benim. Kanalı satın aldığım günden beri 15 gün geçti. Neredeyse her gün haber konusu oluyor" dedi. Başbakan Erdoğan ile bir dostluğunuz var mı? sorusu üzerine Ilıcalı, Başbakanımızla da dostluğum var. Kendisini çok da seviyorum" cevabını verdi.

Emekli olmayı da düşünmediğini söyleyen Ilıcalı, "kli olma düşüncem yok. Ekranda ölmek istiyorum" ifadesini kullnadı.

TV 8'i satın alarak gündeme gelen Acun Ilıcalı, CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programında satın alma sonrasında çıkan haberlere ilişkin Gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı.

Hakime Torun'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre satın aldığı kanalda işten çıkarmalara ilişkin bir soru üzerine Ilıcalı, "Kendi ekibim 150 kişi. Tabii kendi ekibimle geleceğim. Bundan daha normal bir şey olamaz. Çalışanların bütün tazminatları ödendi. Mesela bir teknik direktör gelse yardımcı hocası ile antrenörüyle sağlık ekibiyle gelmez mi? Ne yapayım kendi ekibimi dışarıda mı bırakayım " diye konuştu.

Benim haber verip vermemem neden bu kadar rahatsız etti?

Satın aldığı kanalın yayın akışına ilişkin Ilıcalı şöyle konuştu: "Ben şu anda eğlence sektöründe insanların hoşça vakit geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yaklaşık 20 haber kanalı var haber veren. Benim haber verip vermemem neden bu kadar rahatsız etti. Onu anlamadım. Bu bir tarz meselesi. Ben kendi anladığım işi yaptım."

7 yıl boyunca yaptığımız her program 1 numara oldu

TV'den zevk aldığını belirten Ilıcalı, "7 yıl boyunca yaptığımız her program 1 numara oldu. 6 yılda 600 kere birinci olmuşuz zaten. Dünyada böyle bir başarı yok. Hiçbir prodüksiyon şirketi, 600 kere bir numara olmamıştır. Benim yaptığım şöyle bir çılgınlık varsa; ben kazandığım parayı yine televizyona yatırıyorum. Ben televizyondan zevk alıyorum. Kazandığım parayı hep prodüksiyona yatırdım. Deli cesareti belki ama güveniyorum kendime. Kaybedersem hiçbir şey olmaz. Para çok önemli olsaydı, SHOW TV'den 120 bölüm alacağım olmazdı" diye konuştu.

Benim kanalımda zevk almadığım hiçbir şey kalmayacak

Ilıcalı, "Benim başarılarımdan rahatsız olanlar var. Beni seven kitle TV kanalı almamdan memnun. TV almamın nedeni bugüne kadar ki cesur kararlarım. Benim kanalımda, benim zevk almadığım hiçbir şey olmayacak" dedi.

O ses Türkiye'de neden Kürtçe veya başka bir dilde şarkı söyleyen yok? sorusu üzerine Ilıcalı, "O konuda bir tavrımız yok. Kapımız kapalı diye bir şey yok. İleride olabilir" dedi.

Alex'i yüzde yüz trafnsfer ederim

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza ile futbol programı yapacak mısınız? sorusu üzerine Ilıcalı, "Yapılan haberlerin kaynağı yok. Niye böyle bir şey çıkıyor. Hayretler içerisindeyim. Keşke bu konuda biraz daha araştırsak. Haber üretmek için bu derece alakasız haber üretilmemeli. Yarın öbür gün Alex, yorumculuk yapacak olursa, onu yüzde yüz transfer ederim. Hiç şüphem yok. Ama niye şu anda böyle bir şey var" diyerek çıkan haberlere tepki gösterdi.

Telegol programı yayından kalktı

TV 8'de daha önce yayınlanan Telegol programı yayından kalktı mı? Şeklindeki soru üzerine Ilıcalı, "Evet yayından kalktı. Futbol olacak benim programımda. Ben futbolu çok seviyorum. Futbol mutlaka olacak. Futbol eğlence ve güzel bir spor . Gönül verdiğim bir spor. Fakat eğlence yönünü kullanacağım projelerim var" şeklinde konuştu.

Başbakan'ı çok seviyorum

Siyasetle ilgileniyor musunuz? Başbakan Erdoğan ile bir dostluğunuz var mı? sorusu üzerine Ilıcalı şöyle konuştu: "Evet bir dostluğum var. Onu defalarca söyledim. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Beyle de çok yakın bir dostluğum var. Başbakanımızla da dostluğum var. Kendisini çok da seviyorum. Bunu her zaman da söyledim. Yani ben Ak Parti ile ilgili bir faaliyetin içinde hiçbir zaman olmadım. Fakat Başbakanımızı her zaman takdir ediyorum. Benim Başbakanı sevmemin mesleki hayatıma ne avantajı olabilir? Benim Başbakan ile olan dostluğum çıkarsız bir dostluk. Ben hayatım boyunca hiçbir avantaj elde etmedim ki. Kendisini sevmemin nedeni: ben muhabbet ettim. Cana yakın hissettim. Aramızda bir dostluk gelişti. Tv8'i alarak medya patronluğuna da soyunan Acun Ilıcalı canlı yayında hakkında çıkan haberleri değerlendirdi.

Zaman zaman da görüşüyoruz. Mesleki başarımın Başbakan ile alakası yok. Kendi fikirlerimi de açık açık söylüyorum."

Ilıcalı, hakkında çıkan haberlerin yanlış olduğunu belirterek, "Benim için ‘İlluminatici’ (Ra tanrısının gözü her yeri gören göz) veya ‘Fettullahçı’ diyorlar. Bu nasıl olur? " diyerek tepki gösterdi. Ilıcalı, Survivor isimli TV programının Star kanalında devam edeceğini de belirtti.

Dünyanın iyi bir Türkiye istediğini sanmıyorum

Gezi eylemlerine ilişkin de konuşan Ilıcalı, "Sanki birileri bizi, bir şekilde birbirimize düşürelim diye zorluyor. Dünyanın iyi bir Türkiye istediğini sanmıyorum. Sanki, kardeşin kardeşe düştüğü bir olaya dönüştü. Mühim olan önemli bir olayda haklı olsan da bir şekilde ileriye doğru gidip, olayı kaosa, kavgaya, büyük bir çatışmaya sürmemek gerekiyor" dedi.

Aziz Yıldırım ile aram iyi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile arasının iyi olduğunu söyleyen Ilıcalı, yönetime katılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını da söyledi.

Ekranda ölmek istiyorum

Başarısını çekemeyenlerin olduğunu söyleyen Ilıcalı şöyle konuştu: "Denetim olmadığı için şu anda internetten benim rahmetli anneme, çocuklarıma herkese küfür edebiliyor. Çok ağır şeyler yaşadım geçmişte. Sanki biraz mezun olmuş gibi hissediyorum. Belli bir mutluluk vitesim var benim. Emekli olma düşüncem yok. Ekranda ölmek istiyorum. Manşet bu olsun. Ben hayal kurup bu noktaya gelmedim. Olaylar beni bu noktaya getirdi. Bir hayal kurup peşinden koşsaydım, emin ol burada olmazdım. Niyetinin iyi olmadığı birçok insanın hırsından çatlaması veya bana düşman olması beni daha fazla motive etti."