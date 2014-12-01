Acun, Adriana Lima'yla aşk mı yaşıyor?

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın Brezilyalı top model Adriana Lima ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Lima’ya olan hayranlığını hiç saklamayan ve onu sık sık Türkiye ’de ağırlayan Ilıcalı'nın, bu yakın ilişkiyi aşka dönüştürdüğü ve bu aşk için şu an nikahlı olduğu eşi Zeynep Ilıcalı'dan da ayrılmaya karar verdiği öne sürüldü.

Boşanma protokolü

Millet gazetesinde yer alan habere göre, Ilıcalı’nın eşiyle şimdilerde gizli bir boşanma protokolü yapmaya çalıştığı, tazminat olarak 50 milyon lira vereceği de konuşuluyor. Adriana Lima da geçtiğimiz aylarda NBA’in yıldız basketbolcularından olan eşi Marco Jaric’den ayrılmıştı. 11 yıldır eşi Zeynep Hanım’la evli olan Ilıcalı, dört yıl önce de Şeyma Subaşı ile ilişkisi nedeniyle boşanmanın eşiğine geldi. Boşanma gerçekleşmedi, ama Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’dan bir bebek dünyaya getirdi.