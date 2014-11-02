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Yaşam

Demet Evgar'ın Acun Ilıcalı tweetleri tartışmaya yol açtı

Dün akşam saatlerinde, Demet Evgar'ın kişisel Twitter hesabından atılan tweetler sonrası Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi

02 Kasım 2014 14:34

Geçtiğimiz hafta "Yetenek Sizsiniz" programına konuk jüri üyesi olarak katılan Demet Evgar'ın kişisel Twitter hesabından dün (1 Kasım) akşam saatlerinde bir video ile başlayan tweet’ler gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Acun Ilıcalı ve 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışması hakkında yapılan ağır eleştiriler, hesabın hack'lenmiş olabileceği tartışması yarattı.

Evgar, söz konusu tweetlerde, programda jüri üyesi olarak yer almasının kendisi için iyi bir gözlem olduğunu belirterek; Acun Ilıcalı’yı, Yetenek Sizsiniz programını ve ülkedeki sanata bakışı eleştirdi.

 

Emre Karayel: Hesap hack’lenmedi

 

Acun Ilıcalı, şahsi Twitter hesabından, Evgar’ın hesabının hack’lendiğini iddia etti:

“Sevgili Demet Evgar aradı, Twitter hesabı hacklenmiş. Hesabından paylaşılanlar ona ait değil. Bilgilerinize...”

Ancak daha sonra, Demet Evgar'ın "Bir Kadın Bir Erkek" dizisinden rol arkadaşı Emre Karayel, Evgar’ın hesabının hacklendiği yönündeki söylentileri yalanlayan bir tweet attı:

“Demet Evgar'ın hacklendiğine dair söylenenler tamamen asılsızdır, şimdi telefonda konuştuk.”

Bunun üzerine oyuncu Tuba Ünsal Twitter hesabından, Karayel'in kendisine "hayranınızım" şeklinde özel mesaj attığını, Karayel'in hesabının hack’lenmiş olduğunu ifade etti.

İşte Demet Evgar'ın dün akşam attığı tweet'ler:

 

 

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