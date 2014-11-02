Demet Evgar'ın Acun Ilıcalı tweetleri tartışmaya yol açtı

Geçtiğimiz hafta "Yetenek Sizsiniz" programına konuk jüri üyesi olarak katılan Demet Evgar'ın kişisel Twitter hesabından dün (1 Kasım) akşam saatlerinde bir video ile başlayan tweet’ler gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Acun Ilıcalı ve 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışması hakkında yapılan ağır eleştiriler, hesabın hack'lenmiş olabileceği tartışması yarattı.

Evgar, söz konusu tweetlerde, programda jüri üyesi olarak yer almasının kendisi için iyi bir gözlem olduğunu belirterek; Acun Ilıcalı’yı, Yetenek Sizsiniz programını ve ülkedeki sanata bakışı eleştirdi.

Emre Karayel: Hesap hack’lenmedi

Acun Ilıcalı, şahsi Twitter hesabından, Evgar’ın hesabının hack’lendiğini iddia etti:

“Sevgili Demet Evgar aradı, Twitter hesabı hacklenmiş. Hesabından paylaşılanlar ona ait değil. Bilgilerinize...”

Ancak daha sonra, Demet Evgar'ın "Bir Kadın Bir Erkek" dizisinden rol arkadaşı Emre Karayel, Evgar’ın hesabının hacklendiği yönündeki söylentileri yalanlayan bir tweet attı:

“Demet Evgar'ın hacklendiğine dair söylenenler tamamen asılsızdır, şimdi telefonda konuştuk.”

Bunun üzerine oyuncu Tuba Ünsal Twitter hesabından, Karayel'in kendisine "hayranınızım" şeklinde özel mesaj attığını, Karayel'in hesabının hack’lenmiş olduğunu ifade etti.

İşte Demet Evgar'ın dün akşam attığı tweet'ler:

Az sonra bu video ile ilgili 9 maddelik bir açıklamada bulunacağım. Lütfen bu video izleyelim ve yayalım. https://t.co/octGsHKqpI — Demet Evgar (@dmtevgar) 1 Kasım 2014

Acun nasıl zengin oldu? 1- Bildiğiniz gibi, "Yetenek Sizsiniz" adlı programda, "onların zor günlerinde" jüri üyesi olarak bulundum. — Demet Evgar (@dmtevgar) 1 Kasım 2014

2-Benim için gerçekten de ilgi çekici bir gözlem olacağını düşünüyordum ki, öyle de oldu. — Demet Evgar (@dmtevgar) 1 Kasım 2014

3- Evet. İyi bir gözlem oldu çünkü bu sâyede bu ülkede estetiğin, san'âtın, edebiyâtın ve insân rûhuna hitâb edenlerin değil... + — Demet Evgar (@dmtevgar) 1 Kasım 2014

+ahmak yığınlarına hitâb edenlerin güç kazanacağını hep birlikte görmüş olduk. — Demet Evgar (@dmtevgar) 1 Kasım 2014

4- Bir juri düşünün ki, bir kimsenin san'ât veyâhûd kâbiliyet yönünden üstünlüğünü kitlelerin alkışlarına göre belirlesin. — Demet Evgar (@dmtevgar) 1 Kasım 2014

6- Ahmakların zevklerine hitâb etmek, sistemin sözde "aydınlanmış" (illuminated) esâs sâhiblerini ya'nî robotlaştırıcıları güçlendirirken, + — Demet Evgar (@dmtevgar) 1 Kasım 2014

+ toplumları ise aylık maaşlarına (samanlarına) bağımlı çiftlik hayvanları hâline getirmektedir. — Demet Evgar (@dmtevgar) 1 Kasım 2014

7- Ahmaklara hitâb etmek sizi maddî olarak zengin kılar. Fakât esâs zenginlik, erdemlice bir hayât sürmekten başka hîçbir şey değildir. — Demet Evgar (@dmtevgar) 1 Kasım 2014

8- Erdemli kalabilenlere selâm olsun. — Demet Evgar (@dmtevgar) 1 Kasım 2014

9- Buradan sistemin sözde sâhiblerine yani sözde "aydınlanmışlara" sesleniyorum: Siz çoksunuz fakât biz haklıyız. — Demet Evgar (@dmtevgar) 1 Kasım 2014