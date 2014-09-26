Acun Ilıcalı Fenerbahçe'ye 1 milyon üye kazandıracak

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın büyük önem verdiği '1 milyon üye projesi' tanıtımını Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Acun Medya üstlenecek.

Ligin ilk 3 haftasında 7 puan toplayan Fenerbahçe'de son günlerde en çok konuşulan konuların başında takımın iki yıldız oyuncusu Emmanuel Emenike ve Diego Ribas'ın disiplinsiz davranışlarıydı. Emenike geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantepspor maçında bir pozisyonda takım kaptanı Emre Belözoğlu ile tartışmış ardından kendisini ıslıklayan taraftarlara el kol hareketleriyle tepki göstermişti. Diego ise milli maçlar nedeniyle lige ara verildiği dönemde teknik heyet tarafından verilen iki günlük izinde dinlenmek yerine ailesiyle birlikte Bodrum'a tatile gitmiş bu durum Başkan Aziz Yıldırım'ın tepkisini çekmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından iki futbolcuya ceza verilip verilmeyeceği merak konusu olmuştu.

Takımdan özür dilediler

Beklenen gelişme dün gerçekleşti ve Yıldırım önderliğindeki yönetim kurulunun kararıyla her iki futbolcu da para cezasına çarptırıldı. Emenike ve Diego'ya aldıkları cezaları ileten teknik direktör İsmail Kartal öğrencilerinden aynı hataları bir daha tekrarlamamalarını, takım içinde huzursuzluğa neden olacak ve disiplini zedeleyecek davranışlardan kaçınmalarını istedi. Bunun üzerine ikilinin yaptıkları hatadan hem Kartal'dan hem de takım arkadaşlarından özür diledikleri bildirildi.

‘1 Milyon Üye'de Acun Ilıcalı imzası

Bugün gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın büyük önem verdiği '1 milyon üye projesi'nde lansman tarihinin 15 Ekim olarak belirlenmesinin ardından kampanya detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Sarı-Lacivertli takımın ilk yıl içinde en az 200 bin üyeyi kazandırmayı planladığı projenin tanıtım kampanyasını Fenerbahçeliliğiyle bilinen ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Acun Medya üstlenecek.

Sloganı: Takımına sahip çık

Kampanya'nın ilk gösterimi 15 Ekim'de yapılacak olan reklam filmi de hazır hale getirildi. "Takımına Sahip Çık" temalı filmin çekimi Urfa'dan Edirne'ye kadar birçok ilde gerçekleştirildi. Aile konseptinin ön planda tutulduğu filmde ayrıca ülkenin 4 bir yanındaki Fenerbahçe taraftarı çocukların anneleriyle olan diyaloglarına yer verildi. Film 15 gün boyunca ulusal TV kanallarında gösterilecek.

Fenerbahçe yönetimi 1 milyon üye projesiyle yılda 400-500 milyon lira arası bir gelir kalemine sahip olmayı hedefliyor.