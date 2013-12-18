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Ertuğrul Kürkçü: Açlık alışık olmadığımız şey değil

BDP'li milletvekillerinin tahliye edilmemesini protesto eden ve açlık grevine başlayan 6 milletvekili, geceyi TBMM binasında geçirdi

18 Aralık 2013 13:49

Hülya Karabağlı / ANKARA

Tutuklu BDP’li milletvekillerinin tahliye edilmemesi üzerine açlık grevine başlayan 6 milletvekili geceyi TBMM’de geçirdi.

Mustafa Balbay kararını emsal almayan Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, tutuklu 5 BDP milletvekiline tahliye kararı vermemesine tepki olarak dün saat 13.00’de HDP milletevkilleri Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel açlık grevine girmiş, BDP’li milletvekilleri Özdal Uçer ve Demir Çelik de HDP’lilere destek vermişti. Açlık grevindeki 6 milletvekili dün geceyi Meclis binasında geçirdiler.

 

‘Aç geçirdiğimiz, ayakta uyuduğumuz günler de oldu’

 

“Kızlı erkekli kalmadık” diye nükte yapan HDP Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü geceyi, BDP’nin grup odasında, Sebahat Tuncel de BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’ın odasında geçirdi. Eylemciler ilk günü şeker, çay ve su içerek tamamladı. Yaklaşık bir buçuk ay önce kalp krizi geçiren Kürkçü, ilaçlarını almaya devam ediyor.

Koltuk minderlerinden kendisine döşek yaptığını anlatan Kürkçü, deliksiz uyku çektiğini gülerek anlattı.  “Alışık olmadığımız bir şey değil. Açlık gelir geçer. Ayakta da uyuduk. Bilmediğimiz bir şey değil” diyen Kürkçü, AKP’li, CHP’li çok sayıda milletvekilinin kendilerine destek verdiğini söyledi.

Medyanın kendilerine yer verme ve haberleri yansıtma biçiminden memnun olduklarını söyleyen açlık grevindeki milletvekilleri,  yolsuzlukla ilgili yoğun gündemde medyanın duyarlılığı elden bırakmamasını sevindirici bulduklarını belirttiler.

 

“Bu ‘iş’ yerinde açlık grevi var”

 

Açlık grevindeki milletvekilleri, muhalefet kulisinde, “Bu ‘iş’ yerinde açlık grevi var” dövizi açtılar. Dün Genel Kurul çalışmalarına katılan milletvekilleri, ilk akşamı yolsuzluk operasyonu ve siyaset konuşarak geçirdiler.

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