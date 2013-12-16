Mahkeme kararını açıkladı: Tutuklu BDP'li vekillere tahliye yok



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, KCK davalarında tutuklu BDP Milletvekilleri İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım'ın tahliye talebini reddederek, oy çokluğu ile tutukluluklarının devamına karar verdi.

CHP milletvekili Mustafa Balbay'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru sonrası, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uzun tutukluluk süresi gözönünde bulundurularak serbest bırakılması, KCK davalarından tutuklu bulunan 4 BDP'li milletvekili de umutlandırmıştı.

Gelişme üzerine geçen hafta tutuklu milletvekillerinin avukatları, Balbay kararını gerekçe göstererek, tahliye başvurusunda bulundu.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, KCK davalarında tutuklu BDP Milletvekilleri İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım'ın tahliye talebini reddederek, oy çokluğu ile tutukluluklarının devamına karar verdi.

Savcılık, KCK davasında tutuklu yargılanan BDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım için tahliye talep etmişti.