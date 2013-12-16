HDP, tutuklu BDP'liler için Meclis’te açlık grevine başlıyor

Hülya Karabağlı / Ankara

HDP, tutuklu milletvekilleri için yarın TBMM’de açlık grevine başlıyor. Eş Başkanlar Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder ve Levent Tüzel açlık grevine girecek. HDP’den yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

Diyarbakır Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin, Anayasa Mahkemesi kararını yok sayarak tutuklu BDP-Blok vekilleri İbrahim Ayhan, Gülser Yıldırım, Kemal Aktaş, Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız’ın tahliye taleplerini reddetmesi karşısında, Eşbaşkanlarımız Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü, vekillerimiz Sırrı Süreyya Önder ve Levent Tüzel, 17 Aralık 2013 Salı gününden itibaren TBMM’de açlık grevine başlayacaklar.

TBMM daha önce de milletvekillerinin benzer eylemlerine sahne oldu. 2012 yılında, cezaevlerinde başlayan açlık grevleri ve ölüm oruçları sonrasında BDP'li 5 milletvekili de illerde açlık grevine girmişti. Leyla Zana, Meclis'teki odasında tek başına açlık grevi başlatmıştı.