HDP'li vekiller Meclis'te açlık grevine başladı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

HDP Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in itirazlarına rağmen açlık grevi kararı aldıklarını söyledi. Kürkçü, "Biz eylem yapmazsak ciddiye alınmayacağımızı biliyoruz. O nedenle, Meclis başkanının itirazlarına rağmen açlık grevi başlatma kararı aldık" dedi. Kürkçü, Genel Kurul çalışmalarına katılacaklarını ve muhalefet kulisinde eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, TBMM Çiçek’in, "burası eylem yeri değildir" sözünü hatırlatan gazetecinin sorusuna, "Meclis başkanı vekillere laf yetiştireceğine, gelin izzet ve şerefimizi kurtaralım desin. Bence, aklını, kafasını buna yorsun” dedi. Önder, "Meclis başbakanının isterse bu hukuksuzluğa 10 dakikada son vereceğini, Özel yetkili mahkemeleri 10 dakikada mülga edebileceğini" söyledi.

Meclis’te grev başladı

BDP’li Eş Başkanlar Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, Levent Tüzel, Sırrı Süreyya Önder, BDP’li tutuklu 5 milletvekili için tahliye kararı vermeyen Diyarbakır Mahkemesi'nin kararına karşı açlık grevi başlattı. Greve daha sonra BDP'den Özdal Uçar ve Demir Çelik'te katıldı. Bu karar hukuka bir darbedir. Küstahça bir karardır” diye değerlendirdiler. HDP’lilerin kararın geri çevrilmesi için bütçe görüşmeleri bitimine kadar açlık grevini sürdüreceklerini söyleyen Kürkçü, genel kurul çalışmalarını katılacaklarını ve eylemlerini kuliste sürdüreceklerini söyledi. Bu kararlardan geri dönüş için adım attıklarını vurgulayan Kürkçü, "Mahkemelerin böyle bir karar alma hakkı yoktur. Türkler için ayrı hukuk; Kürtler için ayrı hukuk, Kürt milletvekilleri ve Türk milletvekilleri için ayrı hukuk olmaz. Biz, bu kararlardan geri dönüş için bu adımı atıyoruz. Bu kararlar siyasidir” dedi. Kürkçü, tüm milletvekillerine eylemlerine katılma çağrısı yaptı.

Kürkçü, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinin bitmesinin ardından açlık grevi ile ilgili yeni bir değerlendirme yapacaklarını açıkladı.

