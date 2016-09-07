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15 Temmuz Darbe Girişimi

Açıklama AKP’den, OHAL süresi uzatılacak

Hayati Yazıcı: 3 ay yetmiyorsa, hükümet getirir, Meclis uzatır

07 Eylül 2016 20:34

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 3 aylık Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının uzatılacağını söyledi.

Yazıcıoğlu, “15 Temmuz gibi olağanüstü bir olaydan sonra yapılacak düzenlemelerin 3 ayda yapılması mümkün mü? 3 ay yetmiyorsa, hükümet getirir, Meclis uzatır” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, OHAL ilanın ardından yaptığı açıklamada, uygulamanın 45 gün içinde sona erebileceğini söylemişti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lerle 70 binden kamu görevlisi ihraç edilmişti.

Erdoğan, "10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin, 200 bin. Gereken neyse yapacağız" demişti.

 

 

 

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