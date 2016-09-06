OHAL kararnamesiyle ihraç edilen öğretmen intihar etti!

Elektik ve elektronik öğretmenliği yaparken 'FETÖ' soruşturması kapsamında açığa alındıktan sonra meslekten ihraç edilen Mustafa Güneyler (50) intihar etti.

Güneyler, darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında açığa alındıktan sonra 2 Eylül Cuma gecesi yayımlanan 672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edildi. Güneyler, ihraç edilmesi üzerine bunalıma girerek evinde tüpgazı açarak intihar etti.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Cafer Elmas’ın haberine göre, Osmaneli İlçesi Cami Kebir Mahallesi Beşevler Sokak'ta oturan ve bekar olan Mustafa Güneyler'den geçen cuma gününden buyana haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kapısı çilingirle açılan evde Mustafa Güneyler'in cesediyle karşılaşıldı. Tüpgazı açarak intihar ettiği belirtilen Mustafa Güneyler'in bir süre önce “FETÖ/PYD” soruşturması kapsamında açığa alındığı ve ardından da meslekten ihraç edildiği belirlendi.

Geride yakınları için bıraktığı notta vasiyetini yazdığı belirtilen Güneyler'in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, olayla ilgili soruşturma sürüyor.